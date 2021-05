Cerita Kencan Meghan Markle dan Pangeran Harry Menyamar saat Belanja

TEMPO.CO, Jakarta - Pangeran Harry dan Meghan Markle harus mejadi kreatif ketika kencan di awal hubungan mereka di musim panas 2016. Hal tersebut diungkapka Duke of Sussex di podcast Dax Shepard's Armchair Expert, di mana percakapan beralih ke perbedaan antara kehidupan sehari-hari dan kehidupan kerajaan Harry saat tumbuh dewasa.

Harry mengatakan bahwa dia melakukan hal-hal normal seperti berbelanja bahan makanan dengan ibunya, Putri Diana, hanya beberapa kali karena setiap kali keluar rumah ia selalu bertemu paparazzi.

Dia kemudian mengungkapkan bahwa di awal hubungannya dengan Meghan Markle, mereka menyamar saat berbelanja. "Pertama kali Meghan dan aku bertemu dengannya untuk datang dan tinggal bersamaku, kami bertemu di supermarket di London dengan berpura-pura bahwa kami tidak saling kenal," kata Harry, seperti dilansir dari laman People. "Jadi kami saling mengirim sms dari sisi lain lorong, orang-orang menatapku dan memberiku semua tatapan aneh."

Pangeran Harry menceritakan saat itu dia memakai topi baseball, dan sesekali melihat ke lantai. "Saya tidak tahu berapa kali Anda melakukannya ketika Anda berjalan di jalan mencoba untuk tetap menyamar. Sungguh menakjubkan apa yang Anda lihat. Berapa banyak permen karet yang Anda lihat dan berapa banyak sepatu orang yang Anda lihat. Ini berantakan," ujarnya.

Selain tentang awal bertemu dengan Meghan Markle, pria 36 tahun itu juga merasa lebih bebas setelah pindah ke California tahun lalu dengan putra mereka yang berusia 2 tahun, Archie. "Di sini, saya benar-benar bisa mengangkat kepala saya dan saya merasa berbeda. Bahuku turun, begitu juga bahunya," katanya. "Kamu berjalan-jalan dengan perasaan sedikit lebih bebas. Aku bisa menggendong Archie di bagian belakang sepedaku. Aku tidak pernah punya kesempatan untuk melakukan itu."

Sebelumnya, ia juga muncul dalam podcast untuk mempromosikan serial kesehatan mental barunya dengan Oprah Winfrey The Me You Can't See, yang tayang perdana pada 21 Mei di Apple TV +. Dia terbuka tentang pergi ke terapi dan bagaimana Meghan markle, mendorongnya untuk mencari bantuan profesional.

