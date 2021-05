Kostum Komodo Dragon Ayu Maulida di Miss Universe 2020 Lebih Dari 136 Kilogram

TEMPO.CO, Jakarta - Ajang Miss Universe 2020 sedang berlangsung di Florida, Amerika Serikat. Para kontestan menampilkan kostum nasional dari negaranya masing-masing, Kamis 13 Mei 2021 waktu setempat. Perwakilan Indonesia, Ayu Maulida, akan menampilkan kostum bertema Komodo Dragon: Warisan Prehitstoris Indonesia.

Ayu Maulida menjelaskan detail di balik kostum tersebut dalam unggahannya di Instagram. "Kostum nasional ini merupakan hasil kolaborasi antara desainer Diana M Putri dari Diana Couture serta desainer akseoris Yuling Hoo dan Silvy Prajogo dari Le Ciel Design," tulisnya.

Panjangnya mencapai 3 meter dan beratnya lebih dari 136 kilogram. Komodo adalah kadal terberat di Bumi. Berasal dari Kepulauan Sunda Kecil di Indonesia selama jutaan tahun, komodo sering disebut sebagai "Tautan terakhir ke Dinosaurus Prasejarah.

Ayu Maulida menampilkan kostum nasional bertema Komodo Dragon Warisan Prehitstoris Indonesia di ajang Mis Unvierse 2020. Instagram.com/@ayumaulida97

Ayu menambahkan desainer Diana Putri memlih alas yang dapat dibalik berupa Sequin 3D Black & Gold untuk gaunnya, menciptakan efek mewah, penuh teka-teki, dan liar yang menyerupai Komodo. "Potongan dada 3D dan ekor yang dramatis dibuat dengan laser cutting kulit dan diwarnai dengan metode khusus agar menyerupai makhluk itu. Efek 3D pada ekor kemudian ditekankan dengan boning melalui balens. Untuk menambahkan efek kontes yang elegan, dasar Korset juga digunakan untuk lebih menekankan sosok Ayuma. Semua manik-manik dibuat dengan tangan, sementara semua pelat logam yang menyerupai timbangan dijahit tangan dengan rumit," tambahnya.

Di sisi lain, Yuling Hoo & Silvy Prajogo dari Le Ciel Design memilih 3 jenis logam berbeda yang digabungkan menjadi 1, ketiga warna tersebut yaitu rustic gold, copper / bronze, dan black gold untuk menciptakan efek ombré pada gaun tersebut. Timbangan dibuat dari palu dan hentakan.

Gaun tersebut terdiri dari lebih dari 5000 skala unik untuk menciptakan pendekatan kostum yang paling mewah namun realistis. Namun yang paling rumit menurut Ayu adalah aspek mekatronika, dimana headpiece buatan tangan komodo berhubungan dengan sistem robotik yang menggabungkan motor, sensorik & mikrokontroler. Kalung dan sarung tangan yang menyala dibuat dengan pengontrol LED.

Saat Instagram Live usai menampilkan nasional costume, Ayu Maulida mengatakan bahwa banyak yang memuji kostumnya. "Semua orang suka sama nasional costume, it's comodo, it's comodo, it's comodo," ujarnya. Dia berharap bisa memenangkan best national costume di Miss Universe ke-69 ini. Tak lupa ia juga meminta doa dan dukungan dari pengikutnya.

Catatan:

Judul artikel ini diubah karena satuan berat yang tayang semula belum dikonversi ke kilogram. Kami mohon maaf