Kate Middleton Pangeran William Tampil Serasi Kunjungi Organisasi Kaum Muda

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton dan Pangeran William melakukan perjalanan ke Wolverhampton, Inggris, Kamis 13 Mei 2021. Di mana mereka menandai Minggu Kesadaran Kesehatan Mental dengan kunjungan ke tiga organisasi yang didedikasikan untuk mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan anak-anak dan remaja.

Kate Middleton dan Pangeran William terlihat mengenakan pakaian biru tua yang serasi, yang membuktikan bahwa mereka masih selaras sempurna, 10 tahun setelah pernikahan kerajaan mereka. Duchess of Cambridge mengenakan blus polkadot biru dengan kerah bergigi putih, celana panjang biru tua, mantel panjang Catherine Walker dan sepatu hak dari suede, sementara Duke of Cambridge mengenakan sweter navy crewneck di atas kemeja berkancing biru muda, menggabungkan potongan dengan blazer dan celana biru, seperti dilansir dari laman Page Six.

Pasangan ini bahkan mengenakan masker wajah berwarna biru. Middleton memilih versi bunga dari Amaia merek favoritnya untuk penutup wajah. (Gaya khusus ini bahkan dijuluki "The Duchess", mungkin untuk menghormatinya.) Ini jauh dari pertama kalinya keluarga Cambridges mengoordinasikan pakaian mereka; Baru-baru ini, pasangan itu terlihat serasi dalam warna hijau tua selama tur kerajaan 2019 mereka di Pakistan, dan sekali lagi kompak dalam keteduhan untuk kunjungan tahun 2020 mereka ke Irlandia.

Pakaian Kate memang cantik, tapi tetap nyaman dan cukup kasual untuk memungkinkan bangsawan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas dengan kaum muda sepanjang hari. Salah satu aktivitasnya adalah bermain tenis meja selama dia dan William pertama kali terlibat di The Way Youth Zone, sebuah organisasi yang membantu kaum muda mengubah hidup mereka dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas positif dan dengan menawarkan tempat yang aman dan orang-orang untuk berbicara dengan jika mereka membutuhkan dukungan.

Selama kunjungan mereka di The Way, para bangsawan juga berpartisipasi dalam sesi kesejahteraan dengan beberapa orang muda yang mendapat manfaat dari layanan organisasi, dan terhubung dengan sekelompok duta untuk HeadStart, sebuah program yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan emosional- menjadi anak-anak dan remaja.

Selanjutnya, Pangeran William dan Kate Middleton mengunjungi Base25, sebuah badan amal yang berspesialisasi dalam mendukung kaum muda yang kesulitan mengakses layanan arus utama. Organisasi ini menawarkan konseling keluarga dan pusat kunjungan harian, di mana kaum muda dapat memanfaatkan berbagai layanan mulai dari akses komputer dan kegiatan kelompok hingga nasihat karier dan dukungan krisis.

