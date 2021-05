Hailey Baldwin Hanya Butuh 30 Menit untuk Tampil Glamor di Red Carpet

TEMPO.CO, Jakarta - Ketika seorang selebriti menghadiri acara besar, mereka selalu tampil sempurna dengan pakaian, riasan, dan aksesori yang memukau. Orang membayangkan sesi berdandan berjam-jam dengan peralatan yang luar biasa banyak. Tapi ternyata itu tidak terjadi pada Hailey Baldwin Bieber.

Dalam video Get Ready with Me di kanal Youtube-nya, model dan timnya menantang diri mereka sendiri untuk menjadi glamor hanya dalam 30 menit.

Sebelum memulai, dia memperkenalkan orang-orang di balik penampilannya, yakni stylist Maeve Reilly, penata rambut selebriti Jen Atkin, dan penata rias Denika Bedrossian. Istri Justin Bieber itu menyebutkan bahwa bersiap-siap untuk acara besar seperti Met Gala adalah kerja kelompok. Setelah membuat rencana matang, mereka langsung bekerja. Atkin mencatat bahwa ketiganya berhati-hati untuk membiarkan satu sama lain memiliki "momen" mereka sehingga tampilan terakhir tidak terlalu sibuk.

Dimulai dengan Atkin, yang memercikkan rambut Bieber dengan air yang dicampur gula untuk membantu mengatur rambutnya saat mengering.

"Saya sebenarnya melakukan trik penata rambut tahun 1950-an, dan saya menambahkan sedikit gula ke dalam air," kata dia.

Saat Atkin bekerja, Bedrossian masuk dan mempersiapkan riasan mata dengan mata bersayap sederhana untuk melengkapi gaun manik-manik Versace yang dipilih Reilly.

Model tersebut mengakui bahwa proses berdandan ini dapat membuatnya cemas. Dia sering kali dikelilingi dan dipersiapkan oleh banyak orang dalam ruang yang sangat kecil.

Di saat-saat terakhir, Atkin mencabut rol besar dari rambut Bieber, lalu menggunakan alat pengeriting rambut untuk membentuknya. “Pastikan Anda selalu menahan telinga saat menggulung rambut,” katanya, saat dia menata rambut ikal Bieber.

Pada saat yang sama, Bedrossian masuk dan menyempurnakan liner. Setelah sedikit sentuhan akhir di wajah dan bibirnya, supermodel tersebut siap untuk hadir di red carpet. Tapi kali ini imajiner.

“Dan kami benar-benar tidak punya tempat untuk pergi, jadi kami akan pergi ke ... melepas semua ini,” kata dia tertawa.

Hailey Baldwin meluncurkan kanal YouTube-nya sendiri yang memberikan wawasan tentang kehidupan, pekerjaan, dan pola pikirnya pada bulan lalu. Dia memulainya dengan rutinitas perawatan kulitnya untuk bekerja hingga rutinitas waktu tidurnya.