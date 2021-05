Gaya Santai Zaskia Adya Mecca hingga Berkebaya ala Raisa Merayakan Idul Fitri

TEMPO.CO, Jakarta - Idul Fitri jadi momen berkumpul bersama keluarga. Karena hari ini istimewa orang ingin terlihat sempurna karena akan menjadi kenangan sepanjang hidup.

Simak gaya para Zaskia Adya Mecca hingga Widi Mulia merayakan Idul Fitri tahun ini.

1. Zaskia Adya Mecca

Zaskia Adya Mecca dan keluarga (Instagram/@zaskiaadyamecca)

Lebaran di rumah saja membuat banyak orang memilih berpakaian lebih santai, termasuk Zaskia Adya Mecca. Istri Hanung Bramantyo, yang juga pebisnis fashion, itu membuat baju khusus untuk lebaran. Dia menyebutnya Baju Lebaran.

Baju Lebaran Zaskia senada dengan semua anggota keluarga lainnya, dari suami, Hanung Bramantyo, hingga anak bungsunya yang belum berusia setahun, Bhaj Kama Bramantyo. Baju itu berupa kaus berwarna krem yang ditulis nama masing-masing.

"Alhmdulillah kami serumah pakai BAJU LEBARAN," tulis Zaskia di unggahan foto keluarga usai salat Idul Fitri, Kamis, 13 Mei 2021.

Kaus simpel itu dipadupadankan dengan detail lain yang sesuai dengan gaya masing-masing. Zaskia, misalnya, memilih memakai inner lengan panjang berwarna putih, dipadukan dengan outer. Untuk bawahan, dia memakai kulot plisket berwarna cokelat krem yang senada dengan jilbabnya.

2. Raisa dan Hamish Daud

Raisa dan Hamish Daud (Instagram/@raisa6690)

Keluarga muda ini juga berlebaran di Jakarta. Meski hanya mengunjungi keluarga dekat, Raisa memilih gaya formal untuk Idul Fitri kali ini.

Dalam unggahannya di Instagram, penyanyi berusia 30 tahun itu terlihat berkumpul bersama keluarganya. Dia mengenakan kebaya bordir longgar model kutu baru yang dipadukan dengan kain, dipadukan dengan kerudung berwarna hijau mint.

Sementara sang suami, Hamish Daud, memilih gaya santai dengan kemeja koko putih yang dipadukan dengan celana panjang biru tua.



"Wishing you and your family a blessed Idul Fitri.. hangatnya suasana lebaran memang gak terkalahkan.. gak sama pandemi, gak sama apapun.. Alhamdulillah for another lebaran spent with family (last slide betapa susahnya foto sama nak cilik)," tuis ibu satu anak itu di keterangan.

3. Yuni Shara

Yuni Shara dan kedua anaknya, Cavin Obrient Siahaan dan Cello Obrient Siahaan (Instagram/@yunishara36)



Yuni Shara merayakan Idul Fitri bersama dengan kedua anak laki-lakinya, Cavin Obrient Siahaan dan Cello Obrient Siahaan di rumahnya. Dia bergaya santai dengan kaftan krem polos sambil megalungkan masker. Yuni mengimbanginya dengan riasan yang memukau, dia memakai lipstik merah menyala dan wig panjang yang diikat ekor kuda.

"Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, Minal Aidin Walfaidzin, Maaf Lahir Bathin," tulis dia di samping fotonya.

4. Widi Mulia

Widi Mulia dan keluarga saat merayakan Idul Fitri (Instagram/@widimulia)

Idul Fitri kali ini begitu istimewa bagi Widi Mulia. Untuk pertama kalinya, dia dan keluarga salat Idul Fitri diimami oleh suaminya, Dwi Sasono.

"Alhamdulillah berkah merayakan lebaran di rumah aja. Ibu2 ada yg merasakan kesenangan yang sama seperti aku?" kata dia, sambil mengucapkan selamat Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin untuk pengikutnya.

Untuk momen Idul Fitri ini, Widi mengenakan baju Lebaran bernuasa etnik dari Lekat. Dia memadukan tanktop dengan outer panjang serta bawahan kain sarung.

Baca juga: Nagita Slavina Desain Baju Lebaran untuk Keluarga, Warnanya Merah Muda