Alicia Keys Mengaku Jadi Ibu yang Lebih Baik Setelah Rajin Meditasi

TEMPO.CO, Jakarta - Meditasi membantu Alicia Keys menjalani perannya sebagai ibu dengan baik. Pelantun "Girl on Fire", 40, mulai melakukan latihan spiritual itu secara konsisten sejak enam tahun lalu, setelah kelahiran Genesis Ali, putra bungsunya bersama suami, Swizz Beatz.

"Seperti banyak ibu baru, saya kelelahan, tetapi penipisan itu lebih dari sekadar fisiologis; semangat saya tertembak," kata dia kepada USA Today pada Rabu, 12 Mei 2021. "Saya perlu melakukan sesuatu agar saya bisa terus menjadi ibu yang baik bagi anak-anak saya, pasangan bagi suami saya, dan teman bagi diri saya sendiri."

Pemenang Grammy - yang juga ibu dari putra berusia 10 tahun, Egypt Daoud - mulai bermeditasi setelah seorang teman menyarankan agar dia menghadiri retret yoga dan meditasi Kundalini.

"Saya harus jujur: Pertama kali saya mencoba meditasi, saya sangat lelah sehingga saya tertidur," tulis Keys. "Tapi untuk kedua kalinya, saya merasakan sedikit percikan. Saya sangat menyukai campuran alunan, nyanyian, dan gerakan."

“Antara nyanyian dan alunan serta ritme dan arti kata-kata kuno ini, saya menemukan rasa kedamaian dan kenyamanan. Saya mulai memperhatikan hubungan yang lebih kaya dengan diri saya sendiri, kemampuan untuk melangkah lebih dalam,” lanjutnya.

"Bertahun-tahun dalam keheningan saya dapat mendengar diri saya sendiri, mempercayai insting saya, mengetahui apa yang saya inginkan, mengetahui apa yang saya butuhkan dan tidak merasa begitu tidak aman."

"Begitu membuat hubungan yang begitu dalam dengan diri sendiri, hubungan Anda dengan segala sesuatu dan semua orang di sekitar akan berubah. Seperti yang saya harapkan, saya menjadi ibu yang lebih baik karena saya lebih percaya diri," jelas Keys.

Menurut dia, dia kini bisa mendengar apa yang saya butuhkan dan apa yang dibutuhkan keluarganya. Sama dengan hubungan saya dengan suami, ibu dan tentunya pekerjaannya.

"Sekarang saya bisa menjadi sebening kristal, kuat dan kuat dan tidak mundur karena saya punya cara untuk mengakses intuisi saya sendiri."

Menurut Keys, meditasi juga membantunya memasuki feminitas dan mendengar diri saya sendiri".

"Saya percaya feminitas adalah kekuatan yang sangat kuat dalam diri kita semua. Ini memiliki karakteristik yang kita asosiasikan dengan pengasuhan: membantu tumbuh, membantu menciptakan, memupuk siapa Anda," tulis Alicia Keys, yang bermitra dengan Deepak Chopra untuk pengalaman meditasi 21 hari berjudul "Activating the Divine Feminine: The Path to Wholeness."