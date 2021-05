Meghan Markle Tidak Mengadakan Baby Shower untuk Menyambut Anak Kedua

TEMPO.CO, Jakarta - Meghan Markle akan melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin perempuan pada musim panas tahun ini. Berbeda dengan kehamilan pertama, kali ini istri Pangeran Harry itu tak tertarik membuat acara baby shower, menurut laporan Us Weekly.

Menurut laporan itu, Meghan memilih tidak merayakan baby shower karena situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di 2021 ini.

"Meghan merasa pesta besar dengan hadiah tidak pantas untuk saat ini," kata sebuah sumber kepada Us Weekly, Rabu, 12 Mei 2021. "Ada terlalu banyak perselisihan di dunia ini. Dia dan Harry telah begitu terlibat dengan masalah kemanusiaan, mereka berdua merasa waktu dan sumber daya mereka dapat digunakan untuk tujuan yang lebih baik," ujar dia.

Sumber tersebut menambahkan bahwa mantan bintang Suits itu mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan yang terpenting, Pangeran Harry menjadi pasangan yang ideal, merawat Archie dan bekerja untuk menafkahi keluarganya.

Pasangan itu mengumumkan pada bulan Februari bahwa bayi No. 2 akan segera lahir. "Kami dapat mengonfirmasi bahwa Archie akan menjadi kakak laki-laki," kata juru bicara pasangan itu pada saat itu. Duke dan Duchess of Sussex sangat senang menantikan anak kedua mereka.

Selama wawancara Oprah Winfrey, yang ditayangkan 7 Maret, Meghan Markle dan Pangeran Harry mengungkapkan bahwa mereka akan memiliki seorang putri. “Bersyukur, memiliki anak, satu atau dua akan luar biasa, tetapi memiliki anak laki-laki dan kemudian perempuan…,” kata Pangeran Harry. "Sekarang kami punya keluarga dan kami punya empat orang."

Meghan Markle baru-baru ini berbicara tentang anak perempuannya dalam pidato untuk Global Citizen’s Vax Live: The Concert to Reunite the World. “Saya dan suami sangat senang bisa segera menyambut seorang putri. Ini adalah perasaan bahagia yang kami bagi dengan jutaan keluarga lain di seluruh dunia," katanya dalam rekaman video, yang disiarkan selama acara pada 8 Mei." Ketika kami memikirkannya, kami memikirkan semua keluarga lain di seluruh dunia. yang harus diberi kemampuan dan dukungan untuk memimpin kita maju."

Saat hamil Archie, Meghan menyambut anak pertamanya dengan baby shower mewah di New York Amerika Serikat pada 2019. Perayaan yang diperkirakan menghabiskan US$200 ribu atau sekitar Rp 2,9 miliar itu dilakukan oleh sahabatnya, Serena Williams, Gayle King, Amal Clooney, dan Jessica Mulroney.

Sumber yang dekat dengan Meghan mengatakan kepada Vanity Fair pada saat itu bahwa baby shower adalah cara lain bagi perempuan 39 tahun itu untuk menunjukkan bahwa dia berencana melakukan hal-hal dengan caranya sendiri.

“Sebagai orang Amerika, dia sangat senang bisa mengadakan baby shower. Saya pikir dia akan merasa kehilangan jika dia tidak melakukannya," kata sumber itu tentang baby shower Meghan Markle saat itu. “Ini adalah saat yang menyenangkan baginya, dia bersama teman-teman lamanya di kota yang dia cintai dan sangat menikmatinya.”

GLAMOUR | VANITY FAIR | US WEEKLY