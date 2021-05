Archie Ulang Tahun, Meghan Markle dan Pangeran Harry Donasi 200 Beanies

TEMPO.CO, Jakarta - Meghan Markle dan Pangeran Harry merayakan ulang tahun Archie bersama keluarga yang membutuhkan di belahan dunia lain. Perusahaan sosial yang berbasis di Selandia Baru Make Give Live mengungkapkan di media sosial pada hari Minggu bahwa Duke dan Duchess of Sussex menyumbangkan 200 beanies untuk inisiatif I Got Your Back Pack (IGYBP) sebagai hadiah ulang tahun untuk menghormati putra mereka, yang berusia 2 tahun awal minggu ini.

Melansir laman People, dalam video berjudul, "Hadiah Ulang Tahun Archie untuk anak-anak di NZ," pendiri Make Give Live, Claire Conza menjelaskan bagaimana beanies akan menjadi bagian dari tas punggung IGYBP, yang menyediakan berbagai barang penting bagi ibu dan anak yang melarikan diri dari kekerasan dalam rumah tangga.

"Terima kasih Harry & Meghan, Duke & Duchess of Sussex, dan tentu saja, Archie atas sumbangan murah hati dari 200 beanies ini kepada teman-teman Anda di belahan dunia lain di NZ. @igotyourbackpacknz sangat berterima kasih kepada dan beanies akan dikirim dalam paket perawatan ke tempat perlindungan di sekitar NZ untuk menghangatkan kepala dan hati," bunyi keterangan video itu. "Ini juga sangat berarti bagi komunitas pembuat kami untuk memiliki sesuatu yang istimewa untuk menyatukan mereka menikmati koneksi dan kreativitas sambil membuatnya, dan bukankah mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa!?"

Perusahaan sosial tersebut kemudian ikut memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk putra Meghan Markle dan Pangeran Harry, "Selamat Ulang Tahun Archie."

Ini bukan pertama kalinya Meghan dan Harry menyumbang untuk Make Give Live. Duke dan Duchess Sussex itu memesan 100 beanies dari perusahaan sosial tersebut pada Desember 2020, yang berlipat ganda menjadi 200 topi nyaman melalui model "beli satu, berikan satu" dari organisasi tersebut.

"Mereka bilang ingin membantu member kami terus menikmati membuat, menghubungkan dan mendukung satu sama lain yang tidak pernah sepenting sekarang," tulis Make Give Live di Instagram tak lama kemudian.

Pada Januari 2020, para bangsawan itu juga membagikan foto Archie yang sangat pas mengenakan salah satu topi rajut pom-pom yang menghangatkan organisasi, sementara Meghan diberi item penutup kepala mereka selama kunjungan pasangan itu ke Selandia Baru pada Oktober 2018.

Tepatnya, Make Give Live mengungkap kabar sumbangan Meghan dan Harry saat momen Mother's Day yang juga dirayakan di Selandia Baru pada 9 Mei. Hari itu sangat istimewa untuk Meghan tahun ini karena Duke dan Duchess mengharapkan bayi perempuan musim panas ini yang akan menjadi adik perempuan Archie.

Pada hari Minggu, Meghan Markle juga merayakan kesempatan itu lebih dekat ke rumah dengan menghormati karya amal lokal di negara bagian asalnya, California. "Untuk menghormati Hari Ibu, Pangeran Harry dan Meghan, Duke dan Duchess of Sussex, mengakui pekerjaan Harvest Home, sebuah organisasi yang berbasis di Los Angeles yang mengangkat ibu hamil yang mengalami tunawisma," bunyi pernyataan di Archewell Foundation mereka situs web Minggu.

"Melalui Archewell Foundation, misi Pangeran Harry dan Meghan Markle adalah untuk menunjukkan belas kasih dalam tindakan, memicu komunitas yang mendukung dan terhubung, dan membangun masa depan yang lebih adil dan adil. Tujuan mereka adalah untuk memastikan bahwa orang tua, dari semua lapisan masyarakat, memiliki dukungan yang mereka butuhkan untuk membesarkan keluarga yang berkembang," lanjut pernyataan itu.

