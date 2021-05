Hari Ibu, Kim Kardashian Dapat Kado Parfum Custom dari Anak-anaknya

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian mendapatkan kado yang penuh perhatian dari keempat anaknya untuk merayakan Hari Ibu 2021. Dia sangat senang karena kado itu dirancang khusus untuknya.

Di Instagram Story-nya, bintang Keeping Up with the Kardashians itu mendokumentasikan hadiah buatan sendiri yang dia terima dari dua putri North West, 7, dan Chicago, 3; serta dua putra Saint, 5, dan Psalm, 2. Hadiah itu berupa parfum yang dipersonalisasi dengan desain sentimental.

"Anak-anak saya sangat bijaksana, mereka membuatkan saya parfum sendiri masing-masing karena mereka tahu saya suka parfum," kata Kardashian dalam sebuah video, menampilkan aroma unik setiap anaknya. "Mereka mengambil foto yang mereka inginkan di bagian luar parfum dan menghias bagian belakangnya, dan mereka menamainya."

Saint membuatkan parfum yang terdiri dari aroma vanilla, eucalyptus, dan lemon yang disebut Saint's Heart. Psalm menamakan parfumnya This This karena hanya itu yang bisa dia katakan, terdiri dari aroma kayu manis, kamomil, peppermint, dan rosemary.

Sedangkan Chi, yang menamai parfum buatannya Flower Chicago, mencampurkan aroma tea tree, sandalwood, cedar, dan orange. Si sulung North memberi nama parfumnya Drip Momma, terdiri dari campuran vanilla, lavendar, dan mawar.

"Anak-anak saya sangat lucu," kata Kardashian, yang memiliki wewangian KKW Beauty sendiri. "Ini jelas menunjukkan kepribadian mereka, dan mereka membuat aromanya sendiri hanya untukku. Aku mencintai mereka dan aku akan menyimpannya selamanya."

Kim sendiri memberikan penghormatan spesial untuk sang ibu, Kris Jenner. Pada Minggu, dia mengunggah fotonya bersama sang ibu di Instagram.

"Tidak ada seorang pun di planet ini yang mengenal saya sepertimu," tulis dia.

"Terima kasih banyak karena telah memberi kami keterampilan perencanaan pesta terbaik, keterampilan memasak, dan yang terpenting mengajari kami cara mengatur dan menjalankan rumah tangga!" Kim menambahkan.

Dia juga mengenang saat-saat ibunya membangunnya setiap hari pukul 6.55, bahkan di akhir pekan, tanpa alasan jelas. Dan yang istimewa, Kim mengagumi ibunya yang berhasil membesarkan enam anak dengan cara yang terlihat sangat mudah.

"Aku menghormatinya! LOL aku mencintaimu ibu!!! Lebih dari yang akan kamu tahu!" kata Kim Kardashian.