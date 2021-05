Mother's Day Celine Dion Rayakan Kehormatan Menjadi Ibu

TEMPO.CO, Jakarta - Celine Dion telah berhasil mencapai impiannya sambil membesarkan tiga putra. Pemenang Grammy Award lima kali itu mengungkapkan perasaan tentang anak-anaknya saat dia menikmati waktu keluarga untuk Mother's Day, Minggu 9 Mei 2921

"Siapa yang mengalami hari terbaik hari ini, aku atau anak-anak?" Dia menulis bersama dengan foto dirinya dan putranya duduk di luar dengan anjing mereka. "Sungguh suatu kehormatan menjadi seorang ibu! Happy Mother's Day! Nikmati setiap momen… Apa bisa lebih baik dari itu?"

Seperti dilansir dari laman People, Celine Dion memiliki tiga putra, René-Charles, 20 tahun dan si kembar Nelson dan Eddy, keduanya berusia 10 tahun. René-Charles mengikuti jejak musik ibunya, dengan mengeluarkan debut EP hip hopnya Casino.5 pada bulan Januari.

“Saya sangat bangga dengan anak saya,” tulis Dion saat itu. "Cintaku padanya begitu kuat, dan itu sangat menyentuhku karena salah satu hasratnya juga salah satu hasratku."

René-Charles, Nelson dan mendiang ayah Eddy, René Angélil meninggal pada usia 73 tahun pada Januari 2016, setelah berjuang melawan kanker tenggorokan. Dia dan Dion menikah sejak 1994. Dion menghormati mendiang produser musik Kanada itu pada Januari untuk menandai ulang tahun kelima kematiannya. "René, sudah 5 tahun ... Tidak ada satu hari pun kami tidak memikirkanmu," tulisnya saat itu.

"Kami menjangkau Anda sekarang lebih dari sebelumnya, untuk membimbing kami, melindungi kami, dan terus mengawasi kami," lanjut pelantun My Heart Will Go On itu. "Dan kami berdoa agar Anda akan memancarkan cinta Anda ke seluruh dunia, kepada semua orang pada saat ini, yang sedang menghadapi masa-masa sulit yang luar biasa. Anda ada di dalam hati kami dan dalam hidup kami selamanya. Kami mencintaimu, Celine, René- Charles, Nelson dan Eddy xx… "

Celine Dion baru-baru ini menggoda warga Las Vegas lainnya, muncul dalam video promosi untuk Resort World yang akan datang, yang dibuka pada 24 Juni.

Baca juga: Cara BCL, Krisdayanti Hingga Jessica Iskandar Rayakan Mother's Day 2021