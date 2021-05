Mother's Day Melinda Gates Renungkan Pertahanan Diri Sendiri

TEMPO.CO, Jakarta - Melinda Gates sangat menghargai ketiga anaknya saat perayaan Mother's Day 2021. Wanita 56 tahun itu membagikan foto lama di Twitter yang menampilkan dia dan ketiga anaknya, Phoebe, Jennifer, dan putra Rory, dari pernikahannya dengan Bill Gates, Minggu 9 Mei 2021.

"Saya senang menjadi ibu mereka," tulis ibu tiga anak itu. "Apa pun arti Hari Ibu bagi Anda — hari untuk merayakan seorang ibu, menghormati kenangan, atau merenungkan ketahanan Anda sendiri — saya harap hari Anda penuh makna."

Sebelumnya Melinda dan Bill Gates mengumumkan perpisahan mereka dengan pernyataan bersama yang dibagikan di media sosial Senin lalu.

"Setelah banyak pemikiran dan banyak upaya dalam hubungan kami, kami telah membuat keputusan untuk mengakhiri pernikahan kami. Selama 27 tahun terakhir, kami telah membesarkan tiga anak yang luar biasa dan membangun sebuah yayasan yang bekerja di seluruh dunia untuk memungkinkan semua orang menjalani hidup yang sehat dan produktif," kata mereka, mengacu pada Bill & Melinda Gates Foundation, yang mereka dirikan pada tahun 2000 dan sekarang bernilai lebih dari $ 40 miliar.

Sebuah sumber baru-baru ini memberi tahu People bahwa kombinasi berbagai hal menyebabkan perpisahan pasangan itu, terlebih anak bungsu mereka, Phoebe, sekarang sudah dewasa. "Ini pasti karena anak bungsu mereka lulus SMA, dan idenya adalah mereka tetap bersama selama itu," kata sumber itu. "Mereka pincang sampai anak-anak mereka keluar dari sekolah seperti kebanyakan orang."

Menurut artikel New York Times baru-baru ini, karantina COVID-19 adalah penyesuaian besar bagi Bill dan Melinda, yang telah menghabiskan tiga dekade terakhir berkeliling dunia. "Bekerja dari rumah - itu adalah bagian yang saya pikir tidak terlalu kami persiapkan secara individu," kata Melinda Oktober lalu.

The Times juga mencatat bahwa Bill dan Melinda telah tumbuh terpisah selama beberapa tahun sekarang, sebagian karena perjuangan Melinda untuk berada dalam bayang-bayang Bill. "Saya telah mencoba menemukan suara saya saat saya berbicara di samping Bill, dan itu bisa membuat saya sulit didengar," tulisnya dalam bukunya The Moment of Lift tahun 2019.

Dalam dokumen pengadilan Melinda Gates, yang diperoleh People, dermawan tersebut mengatakan bahwa pernikahannya tidak dapat diperbaiki lagi, dan bahwa dia tidak meminta tunjangan pasangan atau tunjangan anak - hanya pengadilan yang memperkuat kontrak pemisahan mereka. Perpisahan mereka terjadi hampir tiga dekade setelah mereka mengikat janji pada Hari Tahun Baru di Lanai, Hawaii setelah pertemuan pertama di Microsoft setelah dia mulai bekerja di sana pada tahun 1987.

