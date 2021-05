Eva Mendes Merasa Insecure karena Wajahnya saat Masih Muda

TEMPO.CO, Jakarta - Eva Mendes selalu tampil percaya diri di depan publik. Tapi siapa sangka ternyata aktris 47 tahun itu juga memiliki rasa tidak aman atau insecure karena penampilannya.

Aktris dan perancang busana itu mengungkapkan perasaan insecure-nya melalui Instagram-nya pada Kamis, 6 Mei 2021. Dalam unggahan itu dia mengenang saat hampir 20 tahun yang lalu ketika dia mengira wajahnya tampak aneh.

“Baru saja menemukan gambar ini dari film yang hampir 20 tahun lalu,” tulis Eva bersama dengan foto dirinya dari film 2003 Once Upon a Time in Mexico.

Film itu dibintangi oleh beberapa aktris dan aktor terkenal. Selain Eva Mendes, ada Salma Hayek, Antonio Banderas, Johnny Depp, dan Mickey Rourke.

"Saya ingat melihat foto ini saat itu dan berpikir wajah saya terlihat 'aneh' dan struktur tulang saya aneh ... yadda yadda .. Kamu tahu semua ketidakamanan yang dimiliki oleh seorang anak berusia 26 tahun," lanjut Eva. “Sementara itu 20 tahun kemudian dan sekarang aku berharap aku masih memiliki wajah 'aneh' dan 'struktur tulang' yang aneh itu,” kata Mendes dengan emoji sedih.

Mengenai alasan dia memposting foto itu, Eva mengaku tak punya alasan khusus. Tapi dia punya tips untuk dibagikan kepada orang-orang yang memiliki perasaan yang sama dengannya.

"Mungkin jika kamu membenci foto dirimu sendiri, tunggu 20 tahun, maka kamu akan menyukainya. ‘Masa muda terbuang sia-sia untuk yang muda’ -Oscar Wilde.”

Eva Menndes sempat dikira melakukan operasi plastik saat lama vakum dari media sosial. Februari lalu, dia menjawab tudingan tersebut melalui unggahan di Instagram.

"Saya kurang memposting karena saya benar-benar ingin hadir untuk keluarga saya. Anak-anak kecil saya membutuhkan saya dan mengunggah sesuatu memakan terlalu banyak waktu. Sejauh menyelesaikan pekerjaan (operasi plastik), saya akan melakukannya kapan pun saya mau. Tapi tidak, bukan itu alasannya. Alasannya adalah saya pribadi tidak bisa menyulap keluarga dan media sosial," kata dia.

Lalu, sebuah berita lagi muncul yang mengatakan bahwa dia menyangkal melakukan operasi plastik. Sekali lagi dia menjawab, itu tak sepenuhnya tepat. Eva Mendes mengaku bukan tipe orang yang menolak operasi plastik, tapi dia hanya berusaha meluruskan berita miring tentang dirinya.

