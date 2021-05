Met Gala 2021 Dipandu generasi Z, Billie Eilish, Naomi Osaka dan Amanda Gorman

TEMPO.CO, Jakarta - Para pesohor generasi Z Timothée Chalamet, Billie Eilish, Naomi Osaka, dan Amanda Gorman akan membantu memandu acara fashion terbesar tahunan, Met Gala 2021, setelah absen selama satu setengah tahun karena pandemi corona. Sementara Kursi kehormatan untuk malam itu adalah Tom Ford, Adam Mosseri dan pemimpin redaksi Vogue Anna Wintour.

Pameran yang diantisipasi akan mencakup serangkaian acara yang merayakan fashion Amerika. Bagian satu, berjudul In America: A Lexicon of Fashion, akan debut pada 18 September 2021 dan berlangsung hingga 5 September 2022 untuk "merayakan ulang tahun ke-75 The Costume Institute dan mengeksplorasi kosakata modern mode Amerika," bunyi siaran pers tersebut. Bagian kedua, berjudul In America: An Anthology of Fashion, akan dibuka pada 5 Mei 2022, dan akan mengeksplorasi perkembangan fashion Amerika dengan menghadirkan narasi yang berhubungan dengan sejarah yang kompleks dan berlapis dari ruang-ruang tersebut. Pameran itu juga akan ditutup pada 5 September 2022.

Sementara Timothy Chalamet, Billie Eilish, Naomi Osaka, dan Amanda Gorman, adalah empat co-chair Met Gala termuda yang pernah dipilih, menurut Vogue mereka telah membuat tanda mereka dalam fashion dengan mendobrak penghalang dan merangkul individualisme .

Eilish sendiri baru-baru ini meluncurkan tampilan yang benar-benar baru di sampul Vogue Inggris, sementara Gorman mendapatkan kontrak IMG Model - dan sampul Mei Vogue Amerika - setelah penampilan memikat puisinya "The Hill We Climb" pada pelantikan Presiden Joe Biden. Bintang tenis Naomi Osaka adalah wajah baru Louis Vuitton, dan Chalamet dinobatkan sebagai salah satu pria paling berpengaruh dalam fashion pada tahun 2019.

Setelah pengumuman co-chair dirilis, Chalamet memposting berita di feed Instagram-nya dengan gambar tangga depan Metropolitan Museum of Art, juga membagikan foto dirinya dan co-chair lainnya.

Andrew Bolton, Kurator Wendy Yu yang bertanggung jawab di Institut Kostum, mengungkapkan selama konferensi pers virtual bahwa bagian pertama dari pameran akan diatur menyerupai rumah dengan dinding dan ruangan yang berpotongan. Dia menjelaskan bahwa desain tersebut akan mewakili kosakata baru yang lebih relevan dan lebih mencerminkan zaman di mana kita hidup.

"Secara tradisional, fashion Amerika telah dijelaskan dalam kaitannya dengan prinsip Amerika tentang kesederhanaan, kepraktisan, dan fungsionalitas. Kualitas mode yang lebih emosional cenderung dicadangkan untuk lebih banyak mode Eropa," kata Bolton. "Pada bagian pertama, kita akan mempertimbangkan kembali persepsi ini dengan membangun kembali leksikon mode modern berdasarkan kualitas emosional pakaian."

Bagian dua dari pameran akan "terinspirasi dan diinformasikan" oleh bagian satu, kata Bolton. Selama bertahun-tahun sekarang kami telah memeriksa koleksi kami untuk mengungkap cerita tersembunyi atau tak terhitung dengan maksud untuk memperumit atau menyulitkan interpretasi mode monolitik. Tujuan kami untuk bagian kedua adalah untuk menyatukan cerita-cerita ini dalam sebuah antologi yang menantang sejarah yang dipersepsikan dan menawarkan bacaan alternatif tentang mode Amerika, "katanya.

Dia juga mengonfirmasi bahwa Met Gala kedua akan diadakan pada 2 Mei 2022 (membawa kembali Senin Pertama pada waktu Mei) untuk merayakan pembukaan An Anthology of American Fashion.

Pada akhir Maret 2020, Vogue mengumumkan bahwa pameran Institut Kostum tahun 2020, "About Time: Fashion and Duration," yang biasanya dibuka pada bulan Mei, akan ditunda hingga akhir Oktober dan berlangsung hingga awal Februari 2021. Acara bertabur bintang yang memulai pameran setiap tahun dibatalkan. Met Gala 2020 akan diselenggarakan bersama oleh direktur artistik Louis Vuitton Nicolas Ghesquière, Vogue Anna Wintour, Lin-Manuel Miranda, Emma Stone dan Meryl Streep dan berpusat di sekitar tema, "About Time: Fashion and Duration."

