Menurut Billie Eilish Setiap Wanita Pernah Mengalami Pelecehan dan Dimanfaatkan

TEMPO.CO, Jakarta - Billie Eilish membidik para pelaku kekerasan dalam single terbarunya "Your Power" dari album studio keduanya Happier Than Ever. Pemenang Grammy Award tujuh kali, baru-baru ini berterus terang tentang pelanggaran seksual dan penyalahgunaan kekuasaan dalam wawancara sampulnya untuk British Vogue edisi Juni 2021.

"Saya tidak mengenal seorang gadis atau wanita yang tidak memiliki pengalaman aneh, atau pengalaman yang sangat buruk," kata Eilish, seperti dilansir dari laman People. "Dan laki-laki, juga - anak laki-laki terus-menerus dimanfaatkan."

Dia mengungkapkan bahwa dia menghadapi jenis penyalahgunaan kekuasaan yang sama ketika dia lebih muda. Dan meskipun dia tidak membocorkan detail pribadinya, dia mengklarifikasi bahwa pelakunya bukanlah seseorang di industri musik.

"Saya ingin orang mendengarkan saya. Dan tidak hanya mencoba mencari tahu siapa yang saya bicarakan, karena ini bukan tentang itu. Ini sama sekali bukan tentang satu orang. Anda mungkin berpikir, 'Itu karena dia ada di industri musik' - tidak, bung. Itu dimana-mana," lanjutnya. "Saya pikir intinya adalah, pria sangat lemah. Kurasa sangat mudah bagi mereka untuk kehilangannya. 'Kamu berharap seorang pria tidak akan menangkapmu jika kamu mengenakan gaun itu?' Serius, kamu selemah itu? Ayo!"

Eilish mengatakan bahwa lagu barunya "Your Power" adalah "surat terbuka untuk orang-orang yang suka memanfaatkan - kebanyakan laki-laki." Tapi dia butuh waktu untuk tumbuh untuk menemukan rasa pemberdayaan itu. "Orang-orang lupa bahwa Anda bisa tumbuh dewasa dan menyadari bahwa Anda telah disesatkan ketika Anda masih muda. Saya dulu tidak mengerti mengapa usia itu penting," jelas Eilish. "Dan, tentu saja, kamu merasa seperti itu ketika kamu masih muda, karena kamu yang tertua yang pernah kamu kunjungi. Kamu merasa seperti kamu begitu dewasa dan kamu tahu segalanya."

Dia juga menunjuk ke single 2019-nya "When I Was Older" dari album debutnya When We All Fall Asleep, Where Do We Go? "Saya masih menjadi korban dalam hak saya sendiri / Tapi saya adalah penjahat di mata saya sendiri," bunyi lirik itu.

"Saya ingin mengatakan bahwa tidak masalah siapa Anda, apa hidup Anda, situasi Anda, dengan siapa Anda mengelilingi diri Anda, seberapa kuat Anda, seberapa pintar Anda," Eilish mengenang. "Anda selalu bisa dimanfaatkan. Itu adalah masalah besar dalam dunia kekerasan dalam rumah tangga atau pemerkosaan menurut undang-undang - gadis yang sangat percaya diri dan berkemauan keras menemukan diri mereka dalam situasi di mana mereka seperti, 'Ya Tuhan, saya korbannya di sini?' Dan sungguh memalukan serta merendahkan moral berada dalam posisi itu, dan kemudian Anda menyadari, saya sedang dilecehkan sekarang."

Dengan album barunya yang akan dirilis pada 30 Juli, Billie Eilish telah memulai debutnya dengan tampilan baru. Berpose di sampul British Vogue-nya dengan pakaian Hollywood tua pirang dan pakaian dalam merah muda dengan lateks telanjang, itu jauh dari pakaian longgar yang lebih terinspirasi Juggalo dan rambut berwarna-warni yang menjadi ciri khasnya.

