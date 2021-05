Billie Eilish Tampil Beda untuk British Vogue, Pakai Korset dan Latex Pas Badan

TEMPO.CO, Jakarta - Billy Eilish memasuki era baru. Setelah mengubah warna rambutnya dari hijau ke pirang, dia tampil dengan pakaian yang sama sekali berbeda dari biasanya.

Pada sampul British Vogue edisi Juni, yang diluncurkan pada Minggu, penyanyi berusia 19 tahun itu menyingkirkan pakaian longgar khasnya untuk tampilan klasik, yang idenya muncul dari dia sendiri.

"Aku benar-benar tidak pernah melakukan apa pun di dunia ini sama sekali," kata penyanyi itu, sebelum menyindir, "Kamu tahu, selain saat aku sendirian dan s---."

Eilish, yang pertama kali memulai debutnya dengan rambut pirang terang bulan lalu, mengenakan serangkaian pakaian yang terinspirasi dari gaya vintage untuk pemotretan yang berani. Di satu gambar, dia mengenakan jas dan korset khusus dari Burberry, sambil memamerkan tato yang dia buat tahun lalu. Tato ini sebelumnya dia katakan kepada penggemar tidak akan pernah mereka lihat.

Foto lain menunjukkan pemenang Grammy itu mengenakan catsuit dan korset khusus karya Mugler, serta gaun korset dari Alexander McQueen yang dipasangkan dengan sarung tangan lateks, tali ikat pinggang, dan stoking dari Atsuko Kudo.

"Jika aku jujur padamu, aku benci perutku, dan itulah sebabnya," kata Eilish tentang alasan yang membuatnya tertarik dengan korset.

Eilish melanjutkan bahwa tidak semua tanggapan terhadap pemotretan kemungkinan akan positif. Dia sudah membayangkan beberapa komentar negatif yang akan dia terima terkait foto itu. "'Jika Anda tentang body positivity, mengapa kamu mengenakan korset? Mengapa kamu tidak menunjukkan tubuhmu yang sebenarnya?'"

Yang terpenting bagi Eilish saat ini adalah dia bisa melakukan apa pun yang dia inginkan. Jadi dia tak peduli pada komentar orang.

"Ini semua tentang apa yang membuatmu merasa baik. Jika kamu ingin menjalani operasi, lakukan operasi. Jika kamu ingin mengenakan gaun yang menurut orang terlihat terlalu besar, persetan - jika kamu merasa seperti terlihat bagus, maka kamu terlihat bagus," kata dia.

Mengatasi standar tidak adil yang sering disematkan pada wanita berdasarkan cara mereka berpakaian, Eilish menambahkan bahwa menunjukkan tubuhmu dan menunjukkan kulitmu - atau tidak - seharusnya tidak menghilangkan rasa hormat darimu."

Pemotretan sampul dirilis hanya beberapa hari setelah penyanyi tersebut merilis single baru "Your Power," yang merupakan off dari album keduanya yang akan datang, Happier Than Ever.

"Ini adalah surat terbuka untuk orang-orang yang memanfaatkan - kebanyakan laki-laki," kata Eilish kepada Vogue Inggris tentang lagu tersebut. "Saya ingin orang-orang mendengarkan saya. Dan tidak hanya mencoba mencari tahu siapa yang saya bicarakan, karena ini bukan tentang itu. Ini sama sekali bukan tentang satu orang."

Eilish juga memperkirakan bahwa beberapa orang tidak akan bereaksi baik terhadap fakta bahwa pemotretan dan single-nya dirilis secara berurutan.

Berbicara tentang pemotretan di media sosial, Eilish menulis, "Saya suka foto-foto ini dan saya suka melakukan pemotretan ini. Lakukan apa pun yang kamu inginkan kapan pun Anda mau. F-- yang lainnya."

Billie Eilish mengumumkan Selasa lalu bahwa album studio keduanya, Happier Than Ever, keluar 30 Juli.

PEOPLE | BRITISH VOGUE