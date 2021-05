Jennifer Bachdim Ajarkan Anak-anaknya Mandiri Sejak Dini, Simak Caranya

TEMPO.CO, Jakarta - Model Jennifer Bachdim mengajarkan anak-anaknya mandiri sejak usia dini. Ibu tiga anak itu memulainya dengan hal-hal sederhana seperti membereskan mainan.

Istri pesepak bola Irfan Bachdim itu mengungkapkannya dalam sebuah unggahan di Instagram Story pada Sabtu, 1 Mei 2021. Dia menjawab pertanyaan salah satu pengikutnya tentang cara dia mengajarkan anak-anaknya, Kiyomi dan Kenji, mandiri meski masih kecil.

“Saya mulai sejak masih usia dini untuk mengajarkan anak-anak saya jadi mandiri. Mengajarkan mereka hal-hal kecil seperti membersihkan sepatu mereka sendiri, membereskan kamar mereka setelah bermain, membereskan tempat tidur sendiri di pagi hari, dan lain-lain,” kata Jen yang kini menetap di Bali.

Pekerjaan-pekerjaan itu akhirnya menjadi kebiasaan mereka. Setelah berhasil mengerjakannya, biasanya Jen menunjukkan kebahagiaannya. Dia juga memuji hasil kerja anak-anaknya agar mereka tambah bersemangat.

“Setiap kali mereka membersihkan sepatu mereka, kamar, dan sebagainya, saya akan sangat senang dan memberi tahu bahwa mereka mengerjakannya dengan baik dan saya melakukan hal tersebut sampai sekarang,” kata perempuan 34 tahun itu.

Di Instagramnya, Jennifer sering berbagi kesibukannya bersama anak-anak. Dia mengatakan anak-anaknya juga sering membantunya menjaga bayinya, Kiyoji, saat dia harus mengerjakan sesuatu. Anaknya semakin terbiasa karena perempuan berdarah Jerman – Indonesia itu tak memakai bantuan pengasuh atau baby sitter.

Dia mengatakan melakukan pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak tanpa asisten rumah tangga sejak dulu. Alasannya, dia tak ingin melewatkan momen berharga bersama anak-anaknya karena bagi dia keluarga adalah yang paling utama. Dia menyadari bahwa anak-anak akan tumbuh dengan cepat.

Lelah? sudah pasti. "Aku pasti capek! Ngurus 3 anak tanpa nanny, kerja, olahraga, laundry, cleaning, masak, jemput dan antar anak-anak ke sekolah, sometimes being alone with my kiddos. But... i would do anything and everything to see my chlidren smile," kata Jennifer Bachdim.

Dia juga mengerjakan hampir semua pekerjaan rumah dari mencuci, menyetrika, hingga memasak. Tapi dia menggunakan jasa tukang bersih-bersih rumah yang datang sekitar 3 hingga 5 kali seminggu, bekerja selama 2-3 jam sehari.

“Kiyomi dan Kenji sudah besar. Anak-anak saya independen dan selalu mau bantu mama," kata Jennifer ketika menjawab pertanyaan pengikutnya di Instagram, Maret lalu.

Jika tak sempat memasak, dia cukup memesan online. Saat ini yang diutamakan Jennifer Bachdim adalah anak-anaknya.