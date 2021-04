Ulang Tahun ke-33, Lizzo Pakai Gaun Vintage yang Pernah Dikenakan Kim Kardashian

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Lizzo mengikuti gaya berpakaian Kim Kardashian. Bintang pop itu merayakan ulang tahunnya yang ke-33 di Caesars Palace di Las Vegas pada Senin malam, mengenakan gaun bergaris-garis Jean Paul Gaultier yang sama dengan yang dikenakan Kim Kardashian untuk People's Choice Awards 2018.

Lizzo mengenakan tampilan vintage itu untuk berdansa, bukan di karpet merah. Dia mengunggah video Instagram dirinya mengenakan wig merah dan berjoget dengan "Lagu Ulang Tahun" 2 Chainz.

Berasal dari koleksi "Cyberbaba" Musim Semi 1996 karya Gaultier, gaun ilusi optik tersebut menghasilkan banyak tiruan. Gaun ini bahkan diperbarui dengan kristal untuk ditampilkan di catwalk Jean Paul Gaultier pada 2019.

Jika pendiri Skims berusia 40 tahun itu memasangkan gaya tembus pandangnya dengan pakaian dalam nude, Lizzo si pendukung self love itu memilih untuk memamerkan celana dalam putihnya.

Soal selera fashion, Kim Kardashian dan Lizzo sepertinya memiliki pilihan yang sama. Mereka dikenal senang tampil dalam desain yang unik, mulai dari gaun Kardashian yang “not for you to understand” hingga gaya memamerkan bokong yang baru-baru ini dijuluki Lizzo cocok untuk “ass crack summer.”

Musim panas ini menjadi momen ekspresi gila-gilaan bagi penyanyi Soulmate itu, yang memulai perayaan ulang tahun Sin City dengan twerking dalam bikini sambil mandi dengan sampanye.

Lizzo bergaul dengan semua orang. Setelah terlihat berciuman dengan seorang pria misterius di Malibu bulan lalu, dia menyelinap ke DM Chris Evans, melalui Instagram Stories-nya untuk membagikan hasil pemotretannya dengan aktor "Captain America" yang berusia 39 tahun itu.