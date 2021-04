Dua Lipa Tampil Glamor dengan Gaun Balenciaga di Pesta Oscar 2021 Elton John

TEMPO.CO, Jakarta - Pesta Oscar 2021 Elton John sedikit berbeda dari biasanya karena pembatasan Covid-19 saat ini. Sementara acara bertabur bintang itu biasanya berlangsung di Los Angeles tepat setelah Academy Awards yang meriah, tahun ini, penyanyi tersebut mengadakan pra-acara di London sebagai gantinya yang disiarkan secara online untuk membantu mengumpulkan uang untuk Yayasan Elton John AIDS, dan melihat Dua Lipa tampil.

Penyanyi, yang pada suatu saat berbagi panggung dengan John, tidak hanya mengenakan satu, tetapi dua pakaian dari koleksi Balenciaga yang menonjol untuk acara tersebut. Pakaian pertama Dua Lipa adalah gaun payet berleher tinggi yang sebagian tipis dengan detail pinggiran, yang dikenakannya dengan anting-anting menjuntai dan sepatu hak tinggi berwarna putih runcing.

Dia kemudian mengganti gaunnya dengan gaun beludru hitam yang dramatis. Gaun itu yang memiliki siluet ekor ikan yang besar, sementara dia menggunakan cincin emas putih 18K bertahtakan berlian oleh Fabergé, seperti dilansir dari laman Harper's Bazaar UK.



Pelantun "Levitating" itu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Elton John karena telah menjadi pembawa acara malam itu dan bergabung dengannya untuk duet lagunya "Love Again" dari albumnya yang memenangkan Grammy tahun 2020, Future Nostalgia. John bahkan berkoordinasi dengan Lipa di atas panggung, mengeluarkan blazer ungu metalik terbaiknya untuk acara itu.

"Elton tersayang, terima kasih telah membuatku tampil bersamamu tadi malam," tulis Lipa dalam unggahan Instagram-nya. "Suatu kehormatan dan impian yang nyata telah melakukan ini dengan Anda untuk tujuan yang luar biasa. Masih tersenyum lebar dan saya tidak akan pernah melupakan momen ini - terutama menyanyikan lagu Bennie And The Jets dan Love Again dengan Anda. Saya suka kamu!!!!"

Dalam unggahan lainnya, Dua Lipa mengakui prestasi amal yang luar biasa yang dicapai acara tersebut dan membagikan lebih banyak foto dari acara pesta itu. "Tadi malam @ejaf mengumpulkan USD 3 JUTA untuk memerangi HIV/AIDS terima kasih kepada semua orang yang telah mendengarkan!" kata Lipa. "Terima kasih Elton John & David Furnish karena menerima saya !!!!"

