Gaya Kasual Chloe Zhao di Oscar 2021, Gaun Nude dan Sneakers Hermes

Sutradara atau Produser Chloe Zhao, berpose usai berhasil menjadi pemenang penghargaan film terbaik untuk "Nomadland", di ruang pers Oscar ke-93 di Los Angeles, California, AS, 25 April 2021. Chris Pizzello/Pool via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Chloe Zhao mencuri perhatian di penghargaan Oscar 2021, dengan tampil bergaya santai ciri khasnya. Zhao, yang menjadi wanita Asia pertama yang memenangkan Oscar untuk sutradara terbaik. Dia juga menerima Academy Award pertamanya dengan sepatu kets putih bersih.

Sutradara "Nomadland" itu memasangkan alas kaki kasualnya dengan gaun Hermes bernuansa nude yang berkilau halus dengan manik-manik kecil. Sepatu kets Zhao juga dari merek Hermès dan dapat dibeli seharga USD 810 atau sekitar Rp 11,7 juta, seperti dilansir dari laman Insider.

Dia menata rambutnya dengan dua kepang panjang dan tampak tidak memakai riasan. Zhao sebelumnya memberi tahu Vanity Fair bahwa dia belum pernah ke salon rambut selama lima tahun. Dia selalu terlihat dengan gaya kasualnya selama musim penghargaan, dan sering terlihat mengenakan kaos grafis kasual selama perayaan melalui Zoom.

Dalam pidato penerimaannya di Oscar 2021, Zhao mengutip teks China klasik yang dia dan ayahnya biasa ucapkan ketika dia masih muda. Ini diterjemahkan menjadi, "Orang saat lahir secara inheren baik." "Kutipan itu memiliki pengaruh yang sangat besar pada saya ketika saya masih kecil. Dan saya masih benar-benar percaya bahwa hari ini, meskipun kadang-kadang sepertinya kebalikannya benar. Tetapi saya selalu menemukan kebaikan pada orang-orang yang saya temui ke mana pun saya pergi di dunia ini," ujarnya seperti dilansir dari laman Harper's Bazaar.

Di Oscar 2021, Zhao ditemani kekasihnya Joshua James Richards. Pasangan nominasi Oscar itu berpose bersama di karpet merah, di Union Station Los Angeles, Amerika Serikat. Zhao dan Richards bekerja sama di Nomadland, dibintangi Frances McDormand, dan masing-masing menerima nominasi Oscar. Richards dinominasikan untuk Sinematografi Terbaik, sementara Zhao dinominasikan untuk Film Terbaik, Sutradara Terbaik, Skenario Adaptasi Terbaik, dan Editing Terbaik.

Keduanya bertemu ketika Zhao sedang meneliti Lagu My Brothers Taught Me dan Richards masih menjadi mahasiswa film di Universitas New York dua tahun lebih muda, menurut Vogue. Mereka sekarang tinggal bersama di Ojai, California. Mereka berkolaborasi lagi dalam filmnya 2017 The Rider.

Film Chloe Zhao berikutnya, Marvel's Eternals, berkolaborasi kembali dengan Richards, yang merupakan operator kamera di film tersebut. Film ini dibintangi Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Gemma Chan, Kit Harington, Kumail Nanjiani dan Brian Tyree Henry.

