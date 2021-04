Kiat Kourtney Kardashian Menjaga Tubuh Tetap Bugar dengan Olahraga

TEMPO.CO, Jakarta - Kourtney Kardashian punya banyak kesibukan, antara syuting Keeping Up with the Kardashians, mengasuh ketiga anaknya, dan menjalankan website kesehatan dan kebugaran yang sukses. Namun, itu tidak membuat pendiri Poosh itu melupakan kesejahteraannya sebagai prioritas. Demi kesehatan, dia memilih hanya makan makanan nabati yang sehat atau melakukan olahraga yang berat.

Bagaimana bintang reality show itu bisa tetap bugar dengan jadwal yang padat? Pelatih kebugarannya mengungkapkan latihan treadmill yang membuat Kourtney tetap fit.

Inilah latihan anak tertua Kardashian - Jenner bersaudara itu, seperti dilansir eatthis.com, Senin, 26 April 2021.

1. Dia mencampurkan rutinitas treadmill

Perempuan 42 tahu itu tidak hanya berlari di atas treadmill untuk menjaga kebugarannya, dia memiliki daftar gerakan spesifik di mesin yang membuat tubuhnya tetap kencang. Pelatihnya, Joel Bouraïma, meminta Kourtney melakukan empat latihan khusus:

-Menggeser langkah samping, yang dilakukannya pada kecepatan 1,5 dan 3 mil untuk interval 30 detik

-langkah-langkah samping dengan resistance band di atas lututnya, dilakukan pada 1 dan 2-MPH selama interval 30 detik

-incline berjalan antara 10 dan 15 persen dengan kecepatan 3,5-MPH membawa dumbel dan shadowboxing selama interval 30 detik

-bergantian 10 kettlebell squat dan 30 detik berjalan mundur dengan kemiringan 10-15 persen selama total lima menit

2. Latihan intensitas tinggi

Bukan hanya latihan treadmill yang membuat Kourtney tetap dalam kondisi prima. Dalam sebuah wawancara dengan Poosh, pelatih Kourtney lainnya, Amanda Lee, mengungkapkan gerakan latihan sirkuit yang dilakukan Kourtney untuk mempertahankan bentuk tubuhnya yang bugar.

Rutinitasnya meliputi tiga set jump squat dan jumping lunges, pendaki gunung dan push-up, burpees dan squat jump, serta jumping jack dan jumping jack planks.

3. Tetap latihan meski bepergian

Saat dia bepergian, Kourtney tidak mengurangi rutinitas olahraganya. Selama perjalanan ke Mesir, Kourtney mengungkapkan bahwa dia berhasil menjaga target latihannya tetap pada jalurnya, meski tanpa gym.

Selain power-walking, Kourtney juga menjalani beberapa latihan lain. "Saya melakukan 200 kursi squat untuk menjaga paha belakang, glutes, dan paha depan saya tetap kencang. Anggap saja akan duduk di kursi dan muncul ke posisi berdiri sambil melatih otot inti," kata dia.

4. Berolahraga lima hari seminggu

Salah satu faktor terbesar dalam keberhasilan latihan Kourtney adalah konsistensinya. Dia mengatakan olahraga setiap hari adalah salah satu cara dia meluangkan waktu untuk diri sendiri. Dia hampir tidak bisa melakukannya sejak punya tiga anak kecil.

"Saya tidak pernah menjadikannya sebagai prioritas, dan sekarang itu membuat saya merasa jauh lebih baik - secara mental dan fisik - hanya dengan benar-benar memanfaatkan waktu itu," kata Kourtney Kardashian.