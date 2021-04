5 Camilan untuk Meningkatkan Imunitas Anak, Ada Yogurt dan Buah

TEMPO.CO, Jakarta - Imunitas atau kekebalan tubuh jadi hal yang sangat berharga di masa pandemi, terutama anak-anak yang diketahui mudah terpapar virus atau bakteri. Buat anak yang sulit memenuhi nutrisinya saat makan besar, coba memberinya camilan atau makanan ringan. Snack sehat dalam makanan sehari-hari, dari yogurt hingga kenari, dapat membantu meningkatkan imunitas alami anak.

"Kami tahu bahwa apa yang kamu makan memiliki dampak yang jelas pada kekebalan tubuh," kata Leo A. Heitlinger, ketua bagian American Academy of Pediatrics pada gastroenterologi, hepatologi, dan nutrisi, dikutip dari Healthline.

Inilah lima camilan sehat untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak.

1. Yogurt

Yogurt mengandung kuman bermanfaat yang disebut probiotik. Selain membantu pencernaan, makhluk yang hidup di usus ini juga penting dalam membantu tubuh melawan penyakit. Satu studi menemukan bahwa anak-anak yang minum yogurt memiliki risiko 19 persen lebih rendah terkena pilek, infeksi telinga, dan radang tenggorokan.

2. Kenari

Kacang kenari memiliki asam lemak omega-3 sehat, yang baik untuk kesehatan secara umum. Para ahli percaya bahwa omega-3 membantu tubuh melawan penyakit. Satu studi kecil menemukan omega-3 mengurangi jumlah infeksi saluran pernapasan pada anak-anak. Kacang kenari mudah dikonsumsi sebagai makanan ringan, dimakan begitu saja atau dicampurkan ke dalam sereal.

3. Buah dan sayuran

Untuk membantu sistem kekebalan tubuh, juru bicara Academy of Nutrition and Dietetics Jennifer McDaniel menyarankan untuk mengonsumsi makanan yang tinggi vitamin C, seperti buah jeruk, stroberi, paprika, brokoli, dan ubi jalar.

4. Kacang almond

Kacang almond mengandung vitamin E dan mangan, duo peningkat kekebalan yang kuat. Keduanya juga meningkatkan aktivitas sel pembunuh alami.

5. Oat

Oat mengandung beta glukan, komponen serat yang mengaktifkan sel pembunuh. Sel ini mampu melawan bakteri, virus, dan penyusup penyebab penyakit lain yang masuk ke tubuh.

Selain dengan makanan, imunitas anak juga bisa ditingkatkan dengan tidur cukup, aktif berolahraga, dan berjemur di bawah sinar matahari