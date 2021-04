ASI Tersumbat, Mandy Moore Atasi dengan Pijat Payudara hingga Mandi Garam Epsom

TEMPO.CO, Jakarta - Mandy Moore mengungkap sejumlah masalah yang dia alami saat menyusui anak pertamanya, August "Gus" Harrison, yang lahir pada 20 Februari. Setelah mengalami nyeri payudara, kali ini dia mengalami saluran air susu ibu atau ASI tersumbat yang juga membuat sakit.

Dia mengungkapkan masalah itu saat memompa ASI di lokasi syuting This Is Us, dengan riasan yang membuat wajahnya terlihat tua.

"Saluran susu yang tersumbat," kata aktris dan penyanyi berusia 37 tahun itu. "Aduh."

Moore mengungkapkan kepada penggemar tentang rasa sakit itu. Dia juga berbagi cara rumahan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mengungkap kiat yang paling ampuh bagi dia.

"Pulang kerja jam 2 pagi dan bangun untuk sedikit makan dan mencoba memilah-milah saluran yang tersumbat ini," tulisnya melalui selfie di bak mandi. "Terima kasih atas semua pesan manisnya, teman-teman menyusui."

"Pasti menyusui dengan posisi football hold dan perawatan eksklusif di satu sisi yang terkena, lesitin, pijat, mandi garam epsom panas, dll," tambah Moore. "Aku curiga itu karena kembali bekerja dan lebih sering memompa menyusui langsung di payudara di siang hari. Semua baik-baik saja!"

Baca juga: Demi Anak, Mandy Moore Sempatkan Memompa ASI di Sela Syuting

Bulan lalu, ibu baru itu membagikan detail tentang kelahiran alami dan perawatan putranya yang baru lahir, bersama dengan suaminya, Taylor Goldsmith. Dalam episode Podcast Informed Pregnancy bersama Dr. Elliot Berlin beberapa waktu lalu, dia mengatakan bahwa dia merasa beruntung bahwa menyusui tidak merepotkan baginya.

"Saya merasa sangat beruntung. Mungkin karena saya karena saya mengalami hal yang sangat melelahkan, para dewa tersenyum kepada saya dalam hal menyusui," katanya. "Karena sudah, ketuk kayu, relatif mudah. Dia langsung melekat dengan benar. Aku tidak punya masalah dengan persediaan (ASI). Dia anak yang sangat lapar dan kenyang."

Namun, dia mengaku mengalami nyeri puting payudara pada awalnya tapi dia bisa mengatasinya. Dia menganggap ini seperti masa awal bermain gitar, di mana jari-jari tangannya kapalan.

"Tapi dia pemberi makan yang baik, dia tidur yang nyenyak. Dan sejauh ini itu belum menjadi masalah, jadi aku bersyukur akan hal itu."

Dia juga mengatakan ASI-nya berlebihan. Akibatnya, dia harus tetap memompa ASI setelah bayinya menyusui agar payudaranya kosong dan dia merasa lega. Tapi dia yakin itu akan menyesuaikan sehingga akan baik-baik saja.

"Saya punya banyak ASI, jadi menyusuinya tidak terlalu lama. Dia mendapat banyak dalam delapan sampai 10 menit," kata Mandy Moore.