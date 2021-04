Selena Gomez Pamer Gaya Rambut Baru, Pirang Bergelombang

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez kembali berambut blonde. Dia menampilkan warna rambut pirang cerahnya itu untuk pertama kalinya di Instagram perusahaan kosmetiknya, Rare Beauty.

Gomez memamerkan warna rambut blonde platinum itu ditata dengan gelombang lembut, dalam selfie yang dia beri judul "Tampilan baru." Bintang pop itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa perubahan warna rambutnya akan mempengaruhi warna riasan yang mulai dia gunakan juga.

"Perlu memilih warna bibir dan blush on Rare Beauty baru sekarang ," kata Gomez.

Rambut pirang Gomez merupakan hasil kerja penata rambutnya yang sudah dipercaya lebih dari satu dekade, Nikki Lee dan Riawna Capri. Kedua pewarna rambut profesional itu memberi Gomez perubahan besar yang menurut mereka unik.

"Pirang ini unik baginya karena kami harus memastikan keseimbangan yang seimbang antara dingin dan hangat untuk warna kulitnya. Tampilannya lebih edgier dan sempurna untuk musim panas," kata mereka.

Duo ini memulai dengan highlighting bubuk Joico's Blonde Life dan pengembang volume 30 sebelum memprosesnya. Setelah itu mereka menggunakan toner setengah permanen.

"Kami menyelesaikan proses dengan perawatan Crystal Cashmere lengkap oleh In Common untuk mengunci semuanya dan menghidupkan kembali rambutnya. Keseluruhan proses membutuhkan 200 foil, beberapa mangkuk pemutih, dan 8 jam sihir rambut," kata pewarna. "Benar-benar sepadan! Rambutnya terlihat dan terasa luar biasa."

Tidak butuh waktu lama bagi para penggemar untuk heboh dengan warna rambut segar sang bintang, dengan banyak yang menjuluki tampilan "Blondelena."

"Blondelena sekali lagi!! Woww!!" salah satu orang berkomentar. Penggemar lain berkata, "Aku gemetar sekarang Selena berambut pirang."

Gomez memulai debutnya dengan rambut pirang untuk pertama kalinya di American Music Awards 2017 setelah mempertahankan warna cokelat tua dan bob panjang khasnya.

Warna edgy dijuluki "Nirvana Blonde" oleh pewarna Capri dan Lee dari Nine Zero One Salon di Los Angeles, yang juga merinci perubahan warna yang intens di Instagram.

“Butuh 9 jam,” kata Capri setelah mewarnai rambut Selena Gomez, di Instagram saat itu. "Sekitar 300 foil, dan 8 mangkuk pemutih, semuanya dengan 2 stylist yang bekerja bersama secara bersamaan."