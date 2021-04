Rose Blackpink jadi Duta Merek Global Tiffany & Co, Ingin Tiru Gaya Ibunya

Rose Blackpink jadi duta merek Tiffany & Co. (Instagram/@roses_are_rosie)

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai girl grup terkemuka, Blackpink banyak mempengaruhi industri fashion. Keempat anggotanya menjadi duta rumah mode besar, ditambah dokumenter penuh gaya yang tayang di Netflix, Light Up the Sky. Yang terbaru, brand perhiasan Tiffany & Co. mengumumkan Rose Blackpink sebagai duta merek global mereka pada Rabu, 21 April 2021.

Rose menambah daftar duta merek perhiasan favorit para selebriti itu, setelah Lupita Nyong'o, Elle Fanning, dan aktor dan musisi Cina Jackson Yee. Sebagai wajah dari kampanye digital merek "HardWear", di kampanyenya Rosé mengenakan kalung rantai pengukur emas 18K yang ramping dan berlian pavé.

Sebagai penggemar brand sejak masa sekolahnya di akademi khusus perempuan di Melbourne, Rosé menemukan bahwa syuting iklan adalah momen kilas balik.

“Saya telah memakai perhiasan Tiffany sejak saya masih di sekolah menengah,” dia berbagi melalui email. “Menjadi bagian dari merek ikonik yang telah menjadi bagian dari hidup saya sejak lama membuatnya jauh lebih istimewa bagi saya. Saya sangat tersanjung dan bersemangat."

Pesona klasik Tiffany membuat Rose teringat kembali pada ikon gaya pribadinya, yaitu ibunya. “Saya masih ingat ketika dia dulu bekerja penuh waktu di Selandia Baru. Bagaimana dia akan berpakaian dengan blazer pas badan berwarna hitam dan rok pensil,” katanya. "Saya mengaguminya dalam banyak hal, [terutama] betapa bertanggung jawab, hormat, dan baik dia kepada orang-orang di sekitarnya."

Dia juga memuji ibunya yang menginspirasi kecintaannya pada berdandan. “Dia selalu terlihat seperti bos dengan lipstik merah tua dan rambut yang ditata sempurna,” kata Rose. "Dia selalu menjadi idola saya. Saya ingin terlihat seperti dia ketika saya besar nanti."

Kampanye Tiffani & Co. dengan wajah Rose Blackpink akan ditampilkan di Manhattan mulai Mei.

Tahun lalu, Rose Blackpink ditunjuk sebagai duta mereka rumah mode Saint Lourent.