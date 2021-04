Karier Hollywood Angelina Jolie Berubah Usai Berpisah dari Brad Pitt

TEMPO.CO, Jakarta - Sudah lima tahun sejak Angelina Jolie dan Brad Pitt mengumumkan akhir hubungan mereka. Sekarang, dalam wawancara baru dengan Entertainment Weekly, aktris itu terus terang tentang bagaimana perpisahan mereka telah memengaruhi karier Hollywood-nya.

"Saya suka menyutradarai, tetapi saya mengalami perubahan dalam situasi keluarga saya yang tidak memungkinkan saya untuk menyutradarai selama beberapa tahun," kata Jolie. "Aku hanya perlu melakukan pekerjaan yang lebih singkat dan lebih sering berada di rumah, jadi aku kembali melakukan beberapa pekerjaan akting. Itu benar-benar kebenarannya."

Setelah bergerak di belakang kamera untuk mengarahkan film termasuk Unbroken tahun 2014 dan First They Killed My Father tahun 2017, Jolie akan kembali ke layar tahun ini dengan film aksi berat seperti They Who Wish Me Dead dan Marvel's Eternals.

Jolie dan Pitt telah dalam proses perceraian yang sedang berlangsung dan perebutan hak asuh atas anak-anak mereka sejak 2016. Keduanya mengalami kebuntuan lain dalam penyelesaian perceraian mereka Agustus lalu ketika Jolie mengklaim, menurut dokumen yang secara eksklusif diperoleh Us Weekly, bahwa hakim yang memimpin persidangan mereka, John W. Ouderkirk, memiliki hubungan bisnis dan profesional yang berkelanjutan dengan Pitt, sehingga memberinya pengaruh dalam kasus ini. Ouderkirk meresmikan pernikahan pasangan itu pada tahun 2014 di Prancis.

"Yang diminta klien saya hanyalah pengadilan yang adil berdasarkan fakta, tanpa bantuan khusus yang diberikan ke kedua sisi," kata pengacara Jolie, Samantha Bley DeJean, kepada Us Weekly seperti dilansir dari laman Harper's Bazaar. "Satu-satunya cara penggugat dapat mempercayai proses tersebut adalah dengan semua orang yang terlibat untuk memastikan adanya transparansi dan ketidakberpihakan."

Sementara itu, tim hukum Pitt membalas klaim tersebut. "Sayangnya, orang-orang yang paling terluka oleh langkah taktis Jolie yang transparan adalah anak-anak pihak itu sendiri, yang terus kehilangan resolusi akhir," bunyi dokumen pengadilan.

Angelina Jolie dan Brad Pitt memiliki enam anak, yaitu Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox, dan Vivienne Jolie-Pitt. Anak-anak merkea tingga bersama Jolie dan Pitt yang berkunjunga.

