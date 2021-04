Makeup No Makeup Look Tahan Seharian, Ini 4 Triknya

Ilustrasi wanita dengan tampilan makeup no makeup look. Freepik.com/Halayalex

TEMPO.CO, Jakarta - Tren makeup no makeup look alias natural alami dan segar semakin digemari. Gaya makeup ini berasal dari Korea Selatan. Meski terkesan mudah diaplikasikan namun tampilan makeup termasuk yang membutuhkan trik khusus.

Salah satu merek makeup yang menghadirkan produk-produk makeup untuk tampilan natural di Indonesia adalah Goban Cosmetics. Sebagai salah satu perusahaan besutan anak bangsa, merek ini berkomitmen untuk menghadirkan makeup yang halal, ramah lingkungan,dan aman.

“Kami memahami bahwa tren trik “No Makeup, Makeup Look” telah mewarnai industri makeup tanah air. Hasil riasan wajah yang sederhana dan natural membuat trik riasan wajah yang satu ini menjadi sangat populer dalam kehidupan sehari-hari. Kami di GOBAN Cosmetics selalu berupaya memenuhi kebutuhan para pelanggan untuk mendapatkan ragam riasan wajah sesuai dengan keinginan mereka,” kata Operational and Customer Relations Goban Cosmetics Silvia Rahma Dini dalam keterangannya Selasa, 20 April 2021.

Berikut ini langkah-langkah untuk menciptakan tampilan makeup natural agar bertahan seharian

1. Tambahkan blush on berwarna natural

Aplikasikan blush on yang tidak terlalu terang dan cocok dengan warna kulit. Gunakan bantuan brush untuk mengaplikasikan blush on secara tipis di bagian pipi, ujung hidung dan dagu bawah.

2. Menggunakan warna nude untuk lipstick

Dalam rangka mendapatkan tampilan ‘No Makeup, Makeup Look’, pilihlah melted matte lip yang berwarna nude atau satin lip gloss agar bagian bibir dapat terlihat alami.

3. Menambahkan sentuhan eyeliner

Mempercantik bagian mata adalah rahasia tambahan untuk tampil menawan. Menambahkan sentuhan eyeliner secara tipis ke dalam trik ‘No Makeup, Makeup Look’ dapat memberi efek bentuk mata yang lebih besar.

4. Setting powder adalah kunci

Penggunaan setting powder adalah kunci utama saat merias wajah. Setting powder umumnya memiliki tekstur yang lebih ringan dan halus. Salah satu fungsi utama setting powder adalah untuk membuat riasan wajah menempel dengan baik.

Untuk mewujudkan tampilan makeup no makeup Goban Cosmetics juga menyediakan beragam produk mulai dari setting powder, blush on natural, ragam lipstick, hingga eyeliner yang memiliki kualitas terbaik. Produk- produk itu dapat anda dapatkan lewat akun resmi Shopee dari Goban Cosmetics dengan kata kunci “gobancosmetics”.





