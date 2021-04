Kourtney Kardashian Ulang Tahun ke-42 Dapat Hadiah Romantis dari Travis Barker

TEMPO.CO, Jakarta - Kourtney Kardashian merasakan penuh cinta di ulang tahunnya yang ke-42 pada Minggu 18 April 2021. Bintang Keeping Up with the Kardashians itu menerima sejumlah penghargaan penuh kasih dari keluarganya yang terkenal, serta pacarnya, Travis Barker.

Menjelang hari besarnya, pendiri Poosh memamerkan karangan bunga romantis - dan masif - dari musisi Blink 182 itu. Terdiri dari bunga favorit -nya, serta sebuah rangkaian bunga individu tergantung di udara. "Tulip dan gardenia adalah bunga favorit saya," tulisnya di samping salah satu foto hadiah yang penuh perhatian. "Seluruh rumahku baunya enak."

Tampilan bunga yang unik juga mendapat sambutan hangat dari Kim Kardashian. "Saya baru saja masuk ke rangkaian bunga terindah," katanya dalam salah satu klip Instagram Story. "Ini sangat indah. Aku belum pernah melihat yang seperti ini."

Malamnya, pasangan itu juga berbagi foto saat makan malam ulang tahun lebih awal. "Ucapan selamat ulang tahun pertamaku," tulis Kourtney di samping snap, yang dibagikan Travis Barker di akun stagram miliknya dengan emoji hati merah.

"Travis sering memanjakannya dan dia memberinya rangkaian bunga yang paling menakjubkan dan indah untuk ulang tahunnya," kata seorang sumber, seperti dilansir dari laman People. "Mereka merayakannya dengan keluarganya hari ini. Kourtney tampaknya masih sangat senang dengan Travis. Dia sangat menyukainya. Dia terus-menerus memberikan pujian dan perhatian padanya. Anda bisa tahu dia sangat senang bisa berkencan dengannya. Kourtney menyerap semuanya dan menikmati hidup."

Ibu tiga anak ini juga berbagi kartu tulisan tangan yang dia terima dari putrinya Penelope Scotland. "Selamat ulang tahun, aku sangat mencintaimu," tulis Penelope dengan hati yang besar.

Kris Jenner juga ikut memberikan selamat untuk putrinya. "Selamat Ulang Tahun untuk Kourtney-ku yang cantik," tulisnya di samping snapback snap dari pasangan itu. "Saya sangat bangga dengan wanita luar biasa... Anda adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, teman, dan bibi yang paling luar biasa dan Anda adalah inspirasi dan sumber cinta dan dukungan yang begitu indah bagi kita semua! hari yang paling ajaib diisi dengan semua kegembiraan yang pantas kamu dapatkan ... Aku mencintaimu tak terkira dan aku bersyukur kepada Tuhan setiap hari karena memberkati aku bersamamu. Aku mencintai dan memujamu."

Kim Kardashian mengatakan tidak orang seperti Kourtney. "Anda Selalu tahu apa yang Anda inginkan dalam hidup ini dan tidak akan pernah sesuai dengan apa yang ideal orang lain dan saya sangat mengaguminya," ujarnya/ "Kamu selalu membela apa yang benar dan telah menjadi terapis terbaik yang bisa diminta seorang gadis! Aku juga mencintaimu di akhir zaman dan seterusnya! Selamat ulang tahun yang terbaik, kamu pantas mendapatkan semuanya."

Tak ketinggalan Khoe Kardashian juga membagikan pesan penuh kasih untuknya di Instagram. Bagi Khloe, Kourtney belahan jiwa, pasangan dala segala hal. Dia bahkan tak bisa membayangkan hidup tanpa kakak perempuannya itu.

"Anda dan saya memiliki ikatan langka yang luar biasa yang tidak peduli apa pun, itu tidak akan pernah bisa diputuskan. Anda adalah sahabat saya, mitra gulat saya, kita seperti Danny Devito dan Arnold Schwarzenegger !! Saya bersumpah bahwa saya akan selalu berusaha dan membantumu mencarikan tempat buang air kecil dalam kehidupan apa pun. Kami mengganggu semua orang di sekitar kami saat kami bersama. (Mereka hanya iri)," lanjut Khloé.

Ini menandai ulang tahun pertama bintang reality itu dengan Travis Barker. Hubungan mereka mulai terkuak saat Hari Valetine 2021. Sumber People lainnya mengatakan bahwa pasangan itu telah menghabiskan waktu bersama keluarga satu sama lain di bulan-bulan sejak mereka mulai berkencan, dan mereka bahkan merayakan Paskah bersama dengan keluarganya lebih awal. bulan ini.

"Barker menyukainya untuk waktu yang lama dan dia semakin terbuka terhadap gagasan itu. Dia pria yang baik dan ayah yang sangat hebat," kata orang dalam People pada bulan Januari. "Keluarga dan teman-temannya sangat menyukainya. Anak-anak mereka juga rukun, dan itu manis." Baik Kourtney Kardashian dan Travis Barker sama-sama memprioritaskan anak-anaknya agar tidak ada konflik.

