Pemakaman Pangeran Philip, Kate Middleton Pakai Perhiasan Sentimental

Kate Middletone, Duchess of Cambridge saat menghadiri acara pemakaman Pangeran Philip di kastil Windsor, Inggris, 17 April 2021. Pangeran Philip meninggal pada usia 99 tahun. Chris Jackson/Pool via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton menghadiri pemakaman Pangeran Philip pada Sabtu, 17 April 2021, memakai perhiasan yang memiliki makna mendalam bagi mendiang dan Ratu Elizabeth II selama 73 tahun pernikahan mereka.

Untuk kalungnya, Kate mengenakan Four Row Japanese Pearl Choker milik Ratu Elizabeth II, yang sebelumnya ia kenakan di pesta ulang tahun pernikahan ke-70 Ratu dan Duke of Edinburgh pada 2017. Menurut Her Majesty's Jewel Vault, Ratu juga sebelumnya meminjamkan kalung itu ke Putri Diana untuk kunjungan kenegaraan ke Belanda pada 1982.

Kate juga mengenakan anting mutiara Bahrain milik Ratu, terbuat dari mutiara yang dihadiahkan kepada Ratu pada acara pernikahannya dengan Philip pada 1947. Anting tersebut berisi berlian bulat besar dengan berlian lingkaran kecil tergantung di bawahnya.

Kate Middletone, Duchess of Cambridge saat menghadiri acara pemakaman Pangeran Philip di kastil Windsor, Inggris, 17 April 2021. Jenazah Pangeran Philip dihantar dengan mobil jenazah Land Rover yang dimodifikasi khusus. Chris Jackson/Pool via REUTERS

Anting itu pernah dikenakan Kate dalam beberapa momen sentimental, termasuk untuk layanan Remembrance Day pada 2016, satu tahun setelah Ratu mengenakan perhiasan itu di kesempatan yang sama.

Duchess of Cambridge bergabung dengan tamu lainnya saat suaminya, Pangeran William, mengambul bagian dalam prosesi pemakaman Pangeran Philip. Karena protokol COVID-19, hanya 30 orang yang dapat menghadiri layanan tersebut.

Seperti semua tamu yang hadir, Kate juga memakai masker wajah berwarna hitam.

Upacara berlangsung selama satu jam. Setelah itu, Pangeran William dan Pangeran Harry, yang bertemu kembali di pemakaman untuk pertama kalinya setelah lebih dari setahun, terlihat berjalan dan berbicara bersama bersama Kate.

Pada hari-hari sebelum pemakaman, sejumlah foto Pangeran Philip yang menghabiskan waktu bersama keluarganya yang belum pernah dilihat sebelumnya dirilis, banyak di antaranya diambil oleh Kate.

Di samping salah satu potret putra Pangeran George yang duduk bersama Philip di dalam gerbong, yang diambil Kate pada 2015, William berbagi penghormatan yang menyentuh. Ini menunjukkan bahwa Philip dan Kate berbagi hubungan khusus.

"Saya akan selalu bersyukur bahwa istri saya telah bertahun-tahun mengenal kakek saya dan atas kebaikan yang dia tunjukkan padanya," kata William.

Sebelum bergabung dengan keluarga kerajaan, Kate berpartisipasi dalam Duke of Edinburgh Award, program pengembangan pemuda yang didirikan oleh Pangeran Philip, selama di Marlborough College.

"Penghargaan Duke of Edinburgh adalah cara yang luar biasa bagi kaum muda untuk tumbuh dalam kepercayaan diri, mempelajari keterampilan baru, bekerja sebagai bagian dari tim, dan bersenang-senang sepanjang jalan," kata Kate.

Itu sebabnya Kate Middleton terlihat begitu sentimental saat menghadiri pemakaman Pangeran Philip ini.