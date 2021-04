Berlatih Meditasi Mindfulness Sendiri, Kok Bisa?

TEMPO.CO, Jakarta - Mindfulness adalah meditasi berbasis pikiran dan tubuh yang membantu mengelola pikiran dan perasaan, serta kesehatan mental. Mindfulness sudah banyak digunakan dalam berbagai konteks pengobatan. Meditasi satu ini direkomendasikan oleh The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) sebagai praktik pencegahan bagi orang-orang yang mengalami depresi berulang.

Latihan meditasi mindfulness menggunakan teknik seperti meditasi, pernapasan, dan yoga. Membantu orang menjadi lebih sadar akan pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh mereka. Sehingga, alih-alih kewalahan olehnya, mereka malah lebih mampu mengelolanya. Berlatih mindfulness dapat meningkatkan perhatian dan konsentrasi.

Meditasi mindfulness dapat dilakukan oleh anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Ada berbagai cara untuk melatih mindfulness. Jika Anda tertarik mencoba meditasi mindfulness, mengikuti kelas atau mendengarkan rekaman meditasi bisa menjadi cara yang baik untuk memulainya.

Mengutip dari Help Guide, Anda dapat berlatih mindfulness sendiri dengan 2 cara berikut jika tidak ingin ke luar.

Meditasi Mindfulness Dasar

Latihan ini mengajarkan meditasi mindfulness secara dasar. Pertama-tama, duduklah di kursi dengan sandaran yang tegak atau bisa juga bersila di lantai. Fokuslah pada pernapasan Anda, rasakan sensasi udara yang mengalir ke lubang hidung dan keluar dari mulut Anda. Perut yang naik dan turun saat Anda menarik dan membuang napas.

Setelah Anda mempersempit konsentrasi dengan cara ini, mulailah memperluas fokus Anda. Sadari suara, sensasi, dan ide di pikiran Anda. Dekap dan pertimbangkan setiap pikiran atau sensasi tersebut, tanpa menilai baik atau buruknya. Jika pikiran Anda mulai berpacu, kembalikan lagi fokus ke pernapasan. Kemudian kembangkan lagi kesadaran Anda. Begitu seterusnya.

Belajar untuk Tetap Berada di Masa Sekarang

Pendekatan meditasi mindfulness tidak terlalu formal, sehingga dapat membantu agar tetap fokus di masa saat ini dan berperan penuh dalam hidup. Anda dapat memilih momen apapun untuk melatih kesadaran informal. Misalnya Anda sedang makan, minum, mandi, berjalan, berlari atau bermain dengan teman, anak, dan cucu.

Ikuti Langkah-langkah di bawah ini agar latihan Anda lebih maksimal.

Anda dapat memulainya dengan mengarahkan perhatian kepada sensasi di tubuh Anda

Tarik napas melalui hidung, biarkan udaranya turun ke perut bagian bawah. Biarkan perut Anda mengembang sepenuhnya

Hembuskan napas melalui mulut

Rasakan sensasi di setiap tarikan dan hembusan napas

Lanjutkan momen yang ada di depan mata secara perlahan, dengan pertimbangan penuh

Libatkan indra Anda sepenuhnya. Perhatikan setiap pemandangan, sentuhan, dan suara sehingga setiap sensasi dapat dinikmati

Ketika pikiran Anda telah menyimpang dari momen yang ada, perlahan kembalikan perhatian Anda ke sensasi saat itu.

Meditasi dapat dilakukan setiap orang untuk meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Anda dapat melakukan meditasi di mana saja, bahkan tanpa perlengkapan atau keanggotaan yang khusus.

Mencoba meditasi mindfulness adalah pilihan yang bagus untuk meningkatkan kualitas hidup Anda.

