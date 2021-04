Gwen Stefani Memakai Kembali Gaun di Video Musik Don't Speak 25 Tahun Lalu

Penyanyi Gwen Stefani memakai ulang gaun polkadot biru tua dari video klip No Noubt, Don't Speak, tepat di ulang tahun ke-25 single tersebut. (TikTok/@gwenstefani)

TEMPO.CO, Jakarta - Gwen Stefani kembali ke masa lalu. Dia mengenakan gaun polkadot biru tua yang dipakai dalam video musik hit band No Doubt, "Don't Speak" tepat pada ulang tahun ke-25 single tersebut.

Stefani mengunggah video penampilannya di TikTok pada Jumat, 16 April 2021. "Happy 25 years of #dontspeak," tulis dia di keterangan video.

Di video, penyanyi 51 tahun itu menyanyikan sedikit lagu, sambil memamerkan rok feminin, sebelum beralih ke sepatunya yang di luar dugaan, yaitu sepatu bot koboi putih dengan rumbai di belakanngnya.

"Sedikit tentang Blake [Shelton]," katanya tentang tunangannya sambil tertawa.

Stefani memasukkan gaya more-is-more khasnya ke dalam tampilan, memadukan gaun berhias kancing mutiara dengan perhiasan emas tebal, stocking jala hitam, dan bibir merah muda yang mengilap. Rambut pirangnya di belag pinggir dengan hiasan jepit.

Dalam video musik ikonik No Doubt itu, Stefani dan rekan bandnya - gitaris Tom Dumont, bassis Tony Kanal, dan drummer Adrian Young - mengangkat kegelisahan puncak tahun 90-an, memberikan penampilan yang murung di garasi yang kosong.

Saat itu Stefani memadukan gaun polkadotnya dengan lipstik cokelat trendi dan gelang jeli.

Pada Januari, bintang pop merilis video musik untuk lagunya, "Let Me Reintroduce Myself," di mana dia memodelkan serangkaian penampilan jadulnya - beberapa di antaranya mengingatkan pada fashion yang paling ikonik sepanjang kariernya.

Ketika Stefani terus merefleksikan karirnya melalui mode, dia juga terbuka tentang penuaan. Baru-baru ini mengatakan dia tidak keberatan orang membicarakan usianya dan bangga dengan penampilannya hari ini setelah lebih dari 30 tahun di industri hiburan.

"Orang-orang yang membicarakan tentang penuaan saya adalah pujian, saya rasa. Saya juga terobsesi dengan bagaimana saya menua," kata penyanyi yang merilis album solo pertamanya Love. Angel. Music. Baby pada 2004 itu dalam wawancara dengan Stellar dari The Daily Telegraph.

"Sangat sulit bagi semua orang untuk menua dan harus menghadapi kehidupan," kata pemenang Grammy tiga kali itu. "Terutama bagi wanita dan orang-orang yang telah menjadi sorotan, ini bisa menakutkan, tetapi kamu mengatasinya dengan hanya mencoba menjadi versi terindah dari dalam dan luar dirimu," kata Gwen Stefani.