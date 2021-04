Demi Anak, Mandy Moore Sempatkan Memompa ASI di Sela Syuting

TEMPO.CO, Jakarta - Mandy Moore punya kehidupan seimbang sebagai ibu dan wanita karier. Di sela-sela syuting serial NBC This Is Us, dia menyempatkan diri untuk memompa air susu ibu atau ASI untuk anak pertamanya, August Harrison Goldsmith, yang usianya belum genap dua bulan.

Aktris 37 tahun itu mengunggah video aktivitas tersebut di Instagram Story. Dengan riasan wajah dan rambut sebagai Rebecca, karakternya di serial tersebut, dia memegang mesin pompa ASI di balik kemejanya.

"Memompa secara nirkabel dengan rambut / riasan ini terasa ... aneh," tulisnya. Mandy juga membuat wajah konyol ke arah kamera untuk menyoroti sedikit ketidaknyamanannya dengan gayanya. Di serial ini, tokoh yang diperankan Mandy berusia jauh lebih tua.

Meskipun momennya sedikit menurutnya, dia melakukan semuanya dengan baik sebagai ibu satu anak yang benar-benar baru.

Mandy cukup vokal tentang pengalaman menyusui. Dia mengatakan sangat beruntung melalui semua proses menjadi ibu saat tampil di podcast Informed Pregnancy Dr. Elliot Berlin, beberapa waktu lalu. Beruntungnya lagi, dia memiliki ASI yang melimpah sehingga harus sering memompa agar payudaranya tidak membengkak.

"Saya punya banyak susu, jadi menyusuinya tidak terlalu lama. Dia mendapat banyak dalam delapan sampai 10 menit," katanya.

Saking banyaknya, kadang-kadang anaknya keburu kenyang sebelum menyusu di sisi payudara lainnya.

"Tapi ya, itu bukan masalah besar. Saya harus memompa beberapa kali hanya untuk mengosongkannya, tapi saya menyimpannya," ujar dia.

Aktris dan suaminya, Taylor Goldsmith, mengumumkan di Instagram bahwa mereka menyambut bayi laki-laki mereka ke dunia! “Gus ada di sini,” Mandy memulai keterangan di postingannya, yang menampilkan tangan mungil putranya dan tangan biru pucatnya.

"Anak manis kami, August Harrison Goldsmith," lanjut Mandy. “Dia tepat waktu dan tiba tepat pada waktunya, sangat menyenangkan orang tuanya. Kami siap untuk jatuh cinta dengan berbagai cara baru, tetapi itu melampaui apa pun yang pernah kami bayangkan."

Sejak menjadi ibu, Mandy Moore merasa bahagia luar biasa. Sambil memainkan perannya di This Is Us, dia menyeimbangkan menjadi ibu baru. Dia sering berbagi kehidupan barunya yang tampak banyak meninggalkan gaya glamornya.

