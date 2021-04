North West Putri Kim Kardashian Tunjukkan Kreasi Makeup Special Effect

TEMPO.CO, Jakarta - North West mungkin memiliki masa depan dalam industri kecantikan. Kim Kardashian memamerkan keterampilan anak tertuanya itu di Instagram, Minggu 11 April 2021. Dia memposting foto yang menunjukkan North, memodelkan tampilan riasan yang unik.

Anak berusia 7,5 tahun itu memakai garis merah muda cerah secara horizontal di wajahnya, bibir berwarna merah muda dan segumpal "jaringan" warna kulit di satu pipinya. "Bayi saya yang kreatif! North sedang menguji beberapa penampilan makeup yang menurutnya harus saya lakukan untuk beberapa pemotretan," tulis bintang Keeping Up with the Kardashians, 40, dalam keterangannya.

Kardashian menambahkan putrinya itu juga sedang menguji trik riasan efek khusus dan menggunakan tisu di pipinya dan menutupinya dengan alas bedak agar terlihat seperti bekas luka. "Saya senang melihat penampilan yang dia ciptakan!" ujarnya.

Penata rias keluarga Kardashian, Ash Holm, yang berada di balik banyak penampilan kecantikan sang bintang untuk pemotretan Skims dan KKW Beauty, menjuluki putri Kim Kardashian dan Kanye West itu "jenius", seperti dilansir dari laman Page Six.

North West memiliki sejarah berkecimpung dalam riasan dan tampaknya sudah memiliki selera yang jelas tentang gayanya sendiri, bahkan di usia muda. Penata rambut selebriti Chris Appleton - yang pernah bekerja dengan Kardashian, Jennifer Lopez, dan lebih banyak selebriti lainnya - mengatakan kepada People pada bulan Februari lalu bahwa gadis kecil itu "sangat detail" tentang tata rambutnya. "Dia tahu apa yang dia suka, dan dia sangat cantik. Dia sangat manis. Tapi, ya. Itu menyenangkan," tambah penata rambut.

Kardashian memiliki empat anak dengan Kanye West, North plus adik-adiknya Psalm, Chicago, dan Saint. PendiriSKIMS membagikan tayangan slide foto dirinya yang menggemaskan dengan semua anaknya, Sabtu 10 April 2021 "Terselip erat, hatiku di mana kamu akan tinggal. Besok aku akan mencintaimu lebih dari hari ini," tulisnya dalam keterangan foto itu.

Kim Kardashian secara resmi mengajukan gugatan cerai dari West, pada bulan Februari, setelah enam tahun menikah. Sebuah sumber sebelumnya memberi tahu People bahwa mantan pasangan itu sepakat atas hak asuh fisik dan hukum bersama untuk anak-anak mereka, tidak ada yang menggugat pranikah, negosiasi telah berkembang dan mereka mendekati penyelesaian.

