Revlon Meluncurkan 8 Lipstik Matte Baru dengan Warna Bernilai Historis

TEMPO.CO, Jakarta - Revlon meluncurkan delapan varian lipstik baru dengan pilihan warna yang memiliki catatan sejarah. Corporate Training Manager Revlon Indonesia, Corazon Bernardus memastikan ragam warna delapan lipstik ini sudah familiar bagi pecinta produk Revlon.

"Warna dari seri lipstik ini sudah ada lebih dari 80 tahun lalu," kata Corazon dalam acara peluncuran Super Lustrous The Luscious Mattes Lipstick secara virtual pada Kamis, 8 April 2021. "Mungkin kamu pernah melihat nenek atau mama memakai lipstik Revlon dengan warna ini."

Delapan variasi warna lipstik itu terdiri dari rona yang cerah sampai bold. Nama-namanya adalah Spiced Cocoa, Pick Me Up, Wild Thoughts, Shameless, Hot Date, Cherries in the Snow, Crushed Rubies, dan Show Off. Corazon menjelaskan delapan lipstik tersebut menghadirkan tekstur matte dan melembapkan bibir.

Revlon Super Lustrous The Luscious Mattes Lipstick. Dok. Revlon

Kandungannya antara lain microfine velvet pigment untuk memberikan warna yang intens, jelas dan full cover dalam satu kali pulasan. Ada pula campuran botanikal Agave, Moringa oil, dan Cupuacu butter untuk menghaluskan dan melembapkan bibir secara instan.

General Manager Sales and Marketing Revlon Indonesia, Deby Wibisana mengatakan peluncuran Super Lustrous The Luscious Mattes Lipstick sekaligus memulai kampanye #RevlonIsMe. Tujuannya, mendorong perempuan menghargai kecantikan yang beragam, mencintai diri sendiri, lebih percaya diri, berani berekspresi, serta mampu memotivasi perempuan lain.

Revlon Indonesia menggandeng delapan perempuan inspiratif yang mewakili keunikan dan kecantikan masing-masing untuk menyebarkan semangat saling mendukung. "Melalui kisah mereka, kami ingin setiap perempuan menerima kecantikan dan keseluruhan diri apa adanya," ucap Deby Wibisana

Delapan perempuan yang turut dalam kampanye #RevlonIsMe adalah beauty enthusiast dan blogger Agnes Oryza, fashion stylist dan blogger Clara Devi, Tasya Kissty Wibowo, Janine Intansari, dan Elxi Elvina. Ada pula Galabby Thahira Pahlevi, Jessica Kwok, dan Claudia Florencia Hapsari.

Kampanye #RevlonIsMe berlangsung mulai April sampai Juni 2021. Perempuan dapat bergabung dengan kampanye ini melalui media sosial Instagram @RevlonID. Revlon Super Lustrous The Luscious Mattes Lipstick dapat dibeli di pusat perbelanjaan, toko-toko kosmetik, ritel kecantikan dan kesehatan, serta situs belanja online dengan harga yang disarankan Rp 75 ribu.

