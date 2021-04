Zaskia Sungkar Ajarkan Anak Tengkurap di Usia Satu Minggu, Ini Penjelasan Dokter

TEMPO.CO, Jakarta - Zaskia Sungkar mengajarkan anaknya, Ukkasya Muhammad Syahki, tengkurap atau tummy time di usia sekitar satu minggu. Banyak orang tua yang menganggap usia ini terlalu dini, tapi ini merupakan saran dokter.

Istri aktor Irwansyah itu mengunggah video tummy time Ukkasya di Instagram, pekan lalu. Sambil dipijat, Ukkasya tampak berusaha mengangkat kepalanya agar tegak.

“Tadi disuruh @drtiwi seringin tengkurep (tummy time) biar belajar angkat pala sendiri. Ehhh Ukkasya langsung bisyaaa. MaysaaAllah Tabarakallah,” tulis dia di keterangan.

Video ini mendapat banyak tanggapan dari warganet karena dianggap terlalu dini. Kebanyakan warganet memulainya saat usia sekitar 3 atau 4 bulan.

“Aduh aku kok takut… Bukannya 3 bulan baru boleh tengkurap,” tulis salah satu pengikut Zaskia di kolom komentar. “Masih berapa hari kok di suruh angkat kepala ya....” tulis pengikut lainnya.

Zaskia tak menjawab komentar warganet. Namun, dokter I Gusti Ayu Nyoman Partiwi atau yang populer dengan sapaan dokter Tiwi menjawabnya dalam sebuah unggahan di Instagram Story, Minggu, 11 April 2021.

Dalam unggahannya, dokter Tiwi membagikan kembali video Ukkasya yang diunggah Zaskia. Dia menuliskan bahwa ada keuntungan yang didapatkan bayi ketika mulai diajarkan tummy time atau ditungkapkan sejak dini dibandingkan dengan bayi yang baru memulainya di usia tiga bulan.

"Coba nanti usia 1 bulan, pasti lebih keren! Bayi yang sedini mungkin ditungkapkan sudah biasa, apalagi ditemani/diajak main… Kalau baru di usia 3 – 4 bulan dimulai nah bagi jadi begitu ditengkurapkan jadi nangis (karena tidak biasa),” ujar dokter Tiwi dengan tambahan emoji jempol.

Ditambah lagi, kata dia, bayi yang ditengkurapkan sejak dini akan memiliki bentuk kepala yang lebih bulat.

Dilansir dari What to Expect, American Academy of Pediatrics (AAP) merekomendasikan agar bayi mulai dilatih tengkurap tepat pada hari mereka pulang dari rumah sakit atau saat usianya beberapa hari. Namun, tummy time harus di bawah pengawasan orang tua saat bayi terjaga, bukan dalam kondisi tidur.

Mengajarkan tengkurap seperti yang dilakukan Zaskia Sungkar membantu bayi mengembangkan keterampilan motorik dan melatih otot yang diperlukan untuk mengangkat kepala dan, pada akhirnya, duduk, merangkak, dan berjalan.