Mandy Moore dan Suami Buat Lagu Pengantar Tidur Khusus untuk Anak

TEMPO.CO, Jakarta - Mandy Moore dan suaminya, Taylor Goldsmith, membuktikan bahwa mereka adalah keluarga musik. Aktris This Is Us itu membuatkan lagu pengantar tidur khusus untuk bayi mereka, August "Gus" Harrison.

Moore membagikan video sang suami menyanyikan lagu buatan mereka di Instagram, Sabtu, 10 April 2021. Dengan nada lagu "Desperado" oleh Eagles, Goldsmith duduk di depan piano untuk menyanyikan lagu pengantar tidur untuk bayi laki-laki mereka.

"August Goldsmith, I think it's time you tried sleeping/ If there's something you're needing, we'll be in the next room/ And if you're dreaming, oh dream it, dream of mommy and daddy/ Cause it's way more than likely we'll be dreaming of you," Goldsmith bernyanyi dengan iringan piano.

Di keterangan, Moore mengatakan sudah menyanyikan lagu itu sejak sang bayi masih di dalam kandungan.

"Catatan tambahan, kamu punya ayah terbaik, Gus," dia menambahkan dengan emoji tiga hati.

Pada Sabtu, Goldsmith merayakan ulang tahun istrinya dengan penghormatan yang manis dan foto pasangan ibu-anak.

"Hari ini ulang tahun Supermom. Inti dari keluarga. Orang yang tahu persis seperti apa masa depan kita yang diinginkannya dan kemudian mewujudkannya. Orang yang mengasuh anak berusia 7 minggu, kembali bekerja, dan entah bagaimana masih membuat setiap hewannya merasa dicintai dan dirawat secara individual," tulis musisi itu.

"Cinta menjadi kata yang lebih besar setiap hari saat aku berada di sekitarmu. Aku mencintaimu lebih dari yang aku tahu bagaimana mengatakannya. Selamat Ulang Tahun @mandymooremm," tulis ayah satu anak itu.

Moore dan Goldsmith menyambut anak pertama mereka pada 20 Februari. Moore mengumumkan melahirkan putranya dengan unggahan Instagram. "Gus ada di sini. Anak manis kami, August Harrison Goldsmith."

"Dia tiba tepat pada waktunya, sangat menyenangkan orangtuanya. Kami siap untuk jatuh cinta dengan berbagai cara baru, melampaui apa pun yang pernah kami bayangkan," kata pria yang menikah dengan Mandy Moore pada 2018 itu.