Gaun Pengantin Lady Gaga di House of Gucci Kaya Detail Rumit

TEMPO.CO, Jakarta - Lady Gaga tampil dengan gaun pengantin renda putih yang menakjubkan dan kerudung sepanjang katedral saat syuting "House of Gucci" di jalan-jalan Roma, Italia, pada hari Kamis 8 April 2021. Drama kriminal yang disutradarai Ridley Scott dibintangi Adam Driver sebagai maestro fashion Maurizio Gucci dan Gaga, 35, sebagai mantan istrinya Patrizia Reggiani, yang dihukum karena merencanakan pembunuhannya pada tahun 1995.

Untuk adegan yang tampaknya menghidupkan kembali pernikahan Gucci dan Reggiani tahun 1973, superstar pemenang Grammy dan Oscar itu mengenakan gaun A-line dengan garis leher ilusi, lengan panjang tipis, pinggiran bergigi, dan aplikasi yang rumit. Kerudung berpotongan renda terletak tinggi di atas gaun pengantin Gaga yang berambut cokelat.

Penampilan pengantin diakhiri dengan sepasang sepatu pump "Hangisi" yang dihaiasi kristal Manolo Blahnik senilai USD 995 atau sekitar Rp 14,5 juta dalam bahan satin krem. Penggemar fashion kemungkinan besar akan mengenali sepatu berkilau sebagai alas kaki pernikahan Carrie Bradshaw dari film "Sex and the City" pertama.

Tampaknya tim kostum "House of Gucci" mengambil beberapa kebebasan dengan desain gaun itu sendiri. Gaun asli Reggiani jauh lebih sederhana dalam siluet, dengan leher tinggi, lengan panjang, dan tanpa detail apa pun.

Sementara keluarga Gucci yang ditampilkan dalam cerita tidak lagi terlibat dalam merek saat ini, presiden dan kepala eksekutif Gucci Marco Bizzarri baru-baru ini mengatakan kepada WWD bahwa perusahaan tersebut mengizinkan "kebebasan berkreasi total" untuk produksi, bahkan "menyediakan akses ke sejarah rumah tersebut. arsip untuk lemari pakaian dan alat peraga."

Lady Gaga dan Adam Driver berperan dalam film House of Gucci. Instagram.com/@ladygaga

Gaga menunjukkan sekilas kostum film House of Gucci pada bulan Maret, ketika dia berpose bersama Driver yang berusia 37 tahun dalam balutan turtleneck hitam berlengan dan celana panjang yang dilengkapi dengan banyak perhiasan emas dan mutiara, mungkin dari arsip Gucci.

Rekan mainnya mengenakan pakaian salju putih yang diikat di pinggang, sweater rajutan kabel berwarna krem dan kacamata yang identik dengan yang sering dikenakan oleh almarhum Maurizio Gucci.

Sementara karakternya di lokasi syuting, pasangan ini juga terlihat mengenakan trech coat klasik, dan Gaga mengenakan mantel bulu dan gaun merah cantik dengan sepatu hak yang serasi. Selain Lady Gaga dan Adam Driver, film ini juga dibintangi oleh Jeremy Irons, Al Pacino dan Jared Leto yang tidak dapat dikenali. Film ini didasarkan pada buku Sara Gay Forden "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed", dan akan dirilis pada November, seperti dilansir dari laman Page Six.