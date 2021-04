Kue Pernikahan Kate Middleton dan Pangeran William Bikin Pintu Istana Rusak

TEMPO.CO, Jakarta - Di balik kue pernikahan Kate Middleton dan Pangeran William yang besar ternyata ada cerita menegangkan sekaligus lucu yang melibatkan Ratu Elizabeth II.

Fiona Cairns, yang memimpin tim di balik kue pernikahan pasangan itu pada tahun 2011, mengungkapkannya dalam film dokumenter baru ITV The Day Will and Kate Got Married. Dia menceritakan kesulitan di balik layar untuk meletakkan kue buah delapan tingkat setinggi tiga kaki ke tempat resepsi, yang kebetulan merupakan kediaman resmi Ratu Elizabeth di London.

Cairns mengungkapkan bahwa karena desainnya sangat besar. Jadi ketika akan dibawa ke Galeri Foto di Istana Buckingham, tim harus membongkar sebuah pintu agar bisa lewat. Cairns mengaku agak khawatir reaksi Ratu akan kerusakan itu.

Dia diberi tahu bahwa Ratu akan datang untuk ngobrol. Saat dia datang, kuenya belum selesai dihias.

Kue Pernikahan Pangeran William dan Kate Middleton/Twitter

"Saya ingat dia berkata, 'Saya dengar kamu telah membongkar rumah saya,'" kata Cairns dalam film dokumenter itu. "Dan aku berkata padanya, 'Well, kami harus menurunkan pintu dari ruangan di bawah agar troli bisa melewatinya.' Tapi itu semua dibatalkan jadi pada akhirnya, itu baik-baik saja."

Ratu jarang membuat lelucon, tapi bukan berarti dia tak suka bercanda. Menurut satu buku catatan tentang kerajaan, dia pernah menulis catatan nakal kepada anggota staf setelah diduga menemukan siput di saladnya.

Kue pernikahan Duke dan Duchess of Cambridge itu dihiasi dengan 900 daun dan sentuhan bunga. Kue besar itu bertahan setelah resepsi pernikahan. Potongan kue buah disajikan di ketiga pembaptisan anak-anak William dan Kate, yang terbaru untuk Pangeran Louis tahun 2018.

Perayaan pernikahan pasangan ini dilangsungkan dua kali di Istana Buckingham. Pertama diselenggarakan oleh Ratu Elizabeth II untuk 650 tamu, dan pertemuan kedua untuk 300 yang diselenggarakan oleh ayah mempelai pria, Pangeran Charles.

Kate Middleton dan Pangeran William merayakan ulang tahun pernikahan kesepuluh akhir bulan ini, tepatnya 29 April.

