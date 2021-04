Kim Kardashian Tak Ingin Mulai Bisnis Baru sebelum Dapat Gelar Sarjana Hukum

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian baru-baru ini mengajukan merek dagang untuk Skkn by Kim yang mencakup kategori perawatan kulit, perawatan rambut, perawatan kuku, dan suplemen. Namun, dia mengaku tidak akan memulai usaha baru sampai dia mendapatkan gelar sarjana hukumnya.

Kim membahas bisnisnya, mencakup KKW Beauty, KKW Fragrance, dan SKIMS, dalam sebuah wawancara dengan WWD.

"Saya ingin menyelesaikannya, sebelum saya terhubung dengan sesuatu yang lain," kata ibu empat anak itu, dikutip People, Kamis, 8 April 2021.

Meskipun dia tidak berencana untuk memperluas bisnis dalam waktu dekat, bintang reality show Keeping Up with The Kardashinas itu masuk dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes. Forbes memperkirakan bahwa sejak Oktober 2020, kekayaan bersih Kardashian telah meroket dari US$780 juta atau Rp11,3 triliun menjadi US$1 miliar atau Rp14,5 triliun. Semua berkat KKW Beauty, KKW Fragrance, dan SKIMS, gaji KUWTK, kesepakatan dukungan, dan investasi.

Perempuan 40 tahun itu mengungkapkan aspirasi gelar sarjana hukumnya dalam sebuah wawancara dengan Vogue pada April 2019. Dia mengatakan telah memulai magang empat tahun dengan sebuah firma di San Francisco, dengan target selesai pada 2022.

Baca juga: Kim Kardashian Bakal Jadi Ibu Tunggal, Pekerjaan dan Keluarga Tetap Seimbang

Sebelumnya dia kuliah di Pierce College di Los Angeles, tapi tidak pernah lulus. Namun, California, serta tiga negara bagian AS lainnya, menawarkan cara untuk lulus ujian tanpa menghadiri sekolah hukum dengan magang di firma pengacara atau hakim yang berpraktik. Sejak tahun lalu, dia akan diberikan izin untuk melanjutkan studi selama tiga tahun lagi. Kardashian memiliki hasrat untuk reformasi peradilan pidana. Dia telah menunjukkan hasratnya itu dengan membebaskan seorang nenek dari hukuman seumur hidup karena kasus narkoba tanpa kekerasan. Dia juga telah membebaskan belasan narapidana lainnya. Dia tetap fokus pada tujuannya meskipun dia disibukkan dengan perceraiannya dari Kanye West. "Dia sangat yakin dia bisa membuat perubahan dalam hal reformasi penjara," kata seorang sumber pada Desember, dua bulan sebelum Kim Kardashian mengajukan gugatan cerai.

Lihat Juga