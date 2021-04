Inspirasi OOTD dengan Pillow Tabby Coach ala Prilly Latuconsina dan 2 Seleb Lain

TEMPO.CO, Jakarta - Tas salah satu item fashion penting. Tak hanya untuk membawa barang milik pribadi tapi juga sebagai fashion statement gaya Outfit of The Day atau OOTD. Seperti para selebriti seperti Prilly Latuconsina dan Valeri Thomas mengenakan tas Pillow Tabby koleksi Coach yang fun dan eye catchy untuk musim semi.

Sesuai namanya tas bahu ini memiliki siluet yang menyenangkan seperti bantal, dan terbuat dari Napa leather yang lembut dan mewah. Bentuknya yang ekletik dalam warna netral hingga berani memberikan kesan versatile hingga memudahkannya untuk digunakan dalam beberapa jenis kesempatan.Dilengkapi dengan dua tali yang dapat dilepas, baik untuk dibawa dengan tangan, atau dikenakan sebagai tas bahu pendek atau crossbody.

Berikut ini gaya selebritis memadupadankan Coach Pillow Tabby dengan gayanya masing-masing

1. Prilly Latuconsina



Prilly Latuconsina mengenakan Pillow Tabby Coach. dok. Coach

Prilly Latuconsina memang identik dengan gayanya yang girly dan cute. Kali ini, ia terlihat mengenakan printed tie pleat dress berwarna pastel yang sangat identik dengan OOTD musim semi, yang dipadupadankan dengan denim coat. Buat penggemar gaya vintage, bisa mencoba gaya Prilly dengan mengenakan dress bertema floral yang manis ditambah beberapa aksesori seperti scarf atau headpiece. Tas Pillow Tabby berwarna pink menjadi pelengkap agar kamu tampil lebih menarik dan tidak monoton,siap menjadi statement point untuk gayamu.

2. Valerie Thomas

Valerie Thomas mengenakan tas Pillow Tabby dari Coach. dok. Coach

Valerie terkenal dengan gayanya yang edgy. Dia memadupadakan Pillow Tabby berwarna pink sebagai statement accessories dengan busana gaya monokrom hitam. Overall look dari Valerie ini dapat menjadi inspirasi untuk menghadiri acara pesta dan jika pandemic berakhir, dapat dijadikan inspirasi menarik untuk girls night out.

3. Rinni Wulandari

Rinni Wulandari mengenakan tas Pillow Tabby dari Coach. dok. Coach

Rinni mengenakan Pillow Tabby dengan gaya kasual. Dia memadupadankan crop top hitam dan celana jeas. Gayanya ini membuktikan tas Coach Pillow Taby bisa digunakan dalam setiap kesempatan.

