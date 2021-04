6 Pertanyaan yang Harus Diajukan di Awal Hubungan, Menurut Terapis

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi sebagian sulit menemukan teman kencan. Meski sudah mendapatkannya melalui aplikasi kemudian ada kencan pertama. Jika berlancar lancar, eman kencan Anda akan muncul, Anda akan menikmati minuman yang sangat ramah, dan Anda akan menyadari bahwa dia adalah orang yang cukup baik untuk menjamin pertemuan lain dan menjalin hubungan.

Namun, sebelum diri Anda yang kelelahan secara emosional cukup baik, Anda harus benar-benar mempertimbangkan untuk mencari tahu beberapa informasi mendasar tentang orang lain di awal proses kencan sehingga Anda dapat menyelamatkan diri sendiri dari sakit hati. Melansir laman Bustle, terapis dan penulis Nedra Glover Tawwab, yang telah mempraktikkan terapi hubungan selama 12 tahun, menjelaskan tentang enam pertanyaan yang harus ditanyakan sejak dini saat berpacaran.

6 pertanyaan untuk memulai hubungan

1. Apa Bahasa Cinta Anda?

Konsep bahasa cinta yang berbeda semakin populer sejak tahun 1990-an. Jika Anda belum terbiasa, gagasan bahasa cinta dipopulerkan oleh Gary Chapman dalam bukunya The 5 Love Languages: The Secret to Love That Lasts. Chapman mengelompokkan lima gaya unik dalam mengomunikasikan cinta ke dalam kategori yang dia saring dari pengalamannya dalam konseling dan linguistik pernikahan. Kategorinya adalah: kata-kata penegasan, waktu yang berkualitas, tindakan pelayanan, hadiah, dan sentuhan fisik. Tawwab menyarankan untuk menanyakan calon pasangan Anda bagaimana mereka mengekspresikan dan lebih suka menerima cinta.

2. Apa Gaya Komunikasi Anda?

Yang ini mungkin tampak jelas, tetapi Tawwab menekankan pentingnya mendiskusikan gaya komunikasi Anda dengan pasangan secara eksplisit. Ada banyak cara berbeda untuk mengkategorikan gaya komunikasi, tetapi yang paling populer adalah pasif, agresif, agresif pasif, dan asertif. Menurut Tawwab, gaya komunikasi dapat menjadi indikator disposisi seseorang secara keseluruhan.

3. Bagaimana Anda Mengatasi Kemarahan?

Tawwab mendorong calon pasangan untuk melakukan percakapan jujur tentang bagaimana mereka menghadapi amarah untuk memastikan kompatibilitas. Dia menyarankan bahwa penting untuk mengetahui bagaimana pasangan seseorang pulih dari amarah dan bagaimana mereka mengatasi ketidaknyamanan karena marah. Memiliki kesadaran di muka tentang respons emosional pasangan, dapat membantu Anda mempersiapkan respons yang sesuai dan menilai apakah mekanisme koping mereka adalah sesuatu yang ingin Anda jalani.

4. Apa Hobi Anda?

Tawwab membuat poin yang sangat baik tentang menemukan pasangan yang memiliki kehidupan penuh di luar hubungan romantis mereka. Implikasinya adalah ketika Anda menemukan seseorang yang dipenuhi dalam berbagai aspek rutinitas mereka, mereka cenderung tidak bergantung pada pasangannya untuk setiap aspek kebahagiaan mereka. Memiliki kehidupan yang kaya di luar hubungan dapat membantu menciptakan hubungan jangka panjang yang lebih menarik, di mana setiap orang dapat terus-menerus mendapatkan pembelajaran baru dan menarik dengan pasangannya dari alam di luar waktu yang dihabiskan bersama.

5. Apa hewan favorit Anda?

Meskipun tidak selalu menjadi pemecah kesepakatan, Tawwab merekomendasikan untuk mempelajari tentang hewan peliharaan calon pasangan sejak dini, sehingga Anda dapat menghindari melakukan kecerobohan yang tidak disengaja, seperti terlambat datang ke pertunangan. Meskipun dia tidak mendorong perubahan diri agar sesuai dengan bentuk pasangan yang diinginkan, pengetahuan yang sama tentang hewan peliharaan bisa sangat membantu saat membangun hubungan jangka panjang.

6. Apa Rencana Pengembangan Pribadi Anda?

Terakhir, Tawwab mendorong mereka yang kencan untuk berbagi pemikiran mereka tentang pengembangan pribadi dengan calon pasangan untuk membantu memastikan bahwa ada lintasan pertumbuhan bersama untuk komitmen seumur hidup, jika itu yang Anda cari.

Baca juga: Sebab Zodiak Taurus dan Sagitarius Sulit Menjalin Hubungan