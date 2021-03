Zaskia Sungkar dan 3 Selebriti yang Jalani Program Bayi Tabung

TEMPO.CO, Jakarta - Zaskia Sungkar melahirkan putra pertamanya pada Selasa, 30 Maret 2021, di RSIA Bunda, Jakarta. Bayi berjenis kelamin laki-laki lahir dengan berat badan 3,4 kilogram dan diberi nama Ukkasya Muhammad Syahki. Dia mengumumkan berita kelahiran putranya melalui unggahan di Instagram.

Dalam foto itu terlihat Zaskia terbaring di meja operasi, bersama suaminya Irwansyah, serta para dokter dan tenaga medis yang membantu proses persalinan secara Caesar. “Assalamualaikum anak shaleh ku , Ukkasya Muhammad Syahki, anak baik , Qurrata a’yun nya mami papa yang nyusu-nya nonstop,” tulis Zaskia dalam keterangan unggahannya.

Sebelumnya, ia berencana untuk melahirkan dengan normal. Namun dengan berbagai pertimbangan dari dokter akhirnya dia dan sang suami memutuskan untuk persalinan melalui operasi Caesar.

Zaskia dan Irwansyah menanti kehadiran buah hati selama 10 tahun. Pasangan ini memutuskan untuk menjalani program bayi tabung pada tahun 2020. Selain Zaskia, beberapa selebriti berikut ini juga menjalani program bayi tabung.

1. Rianti Cartwright

(Paling Kanan) Rianti Cartwright bersama suami, Cas Alfonso Nainggolan, dan anak pertama mereka, Cara Rose Kanaya Nainggolan,yang lahir pada 25 Juli 2020. Instagram.com/@riantic

Rianti Cartwright dan Cas Alfonso menikah pada 17 September 2010. Keduanya telah memulai program bayi tabung sejak Maret 2019 lalu. Usaha mereka pun berbuah manis, Rianti menjalani program bayi tabung hingga akhirnya dinyatakan hasilnya positif hamil pada 28 Februari 2020.

Kabar sukacita tersebut mereka umumkan melalui vlog The Next Chapter of Pur Journey IVF Part 2. Ternyata, perjalanan proses bayi tabung mereka sempat terhenti, karena transfer embrio yang pertama tidak berhasil. Lalu, pada 25 Juli 2020, Rianti melahirkan bayi perempuan bernama Cara Rose Kanaya Nainggolan.

2. Asmirandah

Asmirandah melahirkan anak pertamanya pada Jumat, 25 Desember 2020 (Instagram/@asmirandah89)

Pasangan Asmirandah dan Jonas Rivanno memutuskan menjalani program bayi tabung pada awal 2020, hingga akhirnya hamil. Setelah menantikan momongan sejak menikah pada tahun 2013, Asmirandah melahirkan putri pertamanya Chloe Emanuelle Van Wattime, tepat pada Hari Natal, Jumat, 25 Desember 2020. Persalinan yang telah dinantikan selama tujuh tahun itu berlangsung lancar.

3. Tya Ariestya

Tya Ariestya menjalani program bayi tabung pada tahun 2015 untuk anak pertamanya dan tahun 2018 untuk keduanya. Tya diketahui mengalami PCOS atau sindrom ovarium polikistik, sindrom ketidakseimbangan hormon pada perempuan dan berakibat sulit punya anak.

