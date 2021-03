Eva Mendes Pasrah Wajahnya Jadi Korban Makeup Sang Anak

TEMPO.CO, Jakarta - Eva Mendes jadi model praktik makeup dari putrinya, Esmeralda Amada, 6, dan Amada Lee, 4. Aktris Hitch berusia 47 tahun itu memamerkan hasilnya di Instagram. Wajahnya tampak lucu dipenuhi dengan aneka warna kosmetik.

"Anak-anak saya melakukan ini padaku. Sekali lagi. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya kira, jika ragu, jadilah kanvas mereka," tulis dia di keterangan.

Ini bukan pertama kalinya istri Ryan Gosling itu dirias kedua putrinya. Beberapa bulan lalu, saat menjalani karantina di rumah, wajahnya juga jadi korban praktik melukis dengan alat makeup.

Dia mengatakan menghabiskan masa lockdown dengan anak-anak terasa seperti menyediakan tempat tidur dan sarapan untuk tamu yang sangat mabuk dan agresif. Dia tak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan saja.

"Kami benar-benar merasa seperti bekerja di hotel, dan para tamu marah dan suka memerintah dan menuntut makanan untuk mereka," kata dia kepada The Sunday Morning Herald pada Oktober 2021. "Dan pada saat mereka pergi tidur, kita tinggal membersihkan dan membicarakan tentang bagaimana mereka memperlakukan kita hari itu."

Tapi dia dan Gosling menghargai waktu di rumah bersama anak-anak perempuan mereka. "Kami mengingatkan diri kami sendiri bahwa ini adalah saat-saat yang menyenangkan karena kami semua bersama dan kami semua aman sekarang," ujar dia.

Aktris kelahiran Miami ini mulai berkencan dengan Gosling pada 2011, setelah mereka membintangi The Place Beyond the Pines. Dia terakhir membintangi film Lost River yang ditulis / disutradarai Gosling 2014, sebelum beristirahat dari akting untuk fokus pada anak dan keluarga.

Namun, baru-baru ini Mendes menggoda penggemarnya bahwa dia akan kembali berakting di film.

"Saya merasa, sejauh ambisi saya, itu tidak hilang, itu hanya beralih ke anak-anak ... Saya sangat senang bisa berinkubasi dengan bayi saya, tapi sekarang mereka berusia empat dan enam tahun, Saya mulai merasa ambisi saya akan kembali," kata Eva Mendes kepada The Herald.