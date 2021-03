4 Cara Memanfaatkan Minyak Kayu Putih Setiap Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Bahan utama minyak kayu putih yang berasal dari penyulingan uap daun pohon kayu putih disebut cineole atau eucalyptol. Bahan ini memiliki banyak manfaat dan telah digunakan oleh Aborigin Australia selama berabad-abad sebagai bagian dari ritual dan upacara agama dan budaya serta sebagai obat alami melawan luka, infeksi, nyeri otot, dan pilek.

Melansir laman Well and Good, saat ini minyak terkenal karena memiliki senyawa aktif yang membantu membersihkan saluran pernapasan dan mengencerkan lendir, memiliki sifat antimikroba dan pereda nyeri, dan juga memiliki kemampuan aromaterapeutik untuk membantu menjernihkan dan memberi energi pada pikiran, jelas Amy Galper, pendiri Aromatherapy School di New York, Amerika Serikat dan penulis 2 buku terlaris: he Ultimate Guide to Aromatherapy dan Plant-Powered Beauty.

Ketika berbicara tentang bagaimana tepatnya mendapatkan manfaat minyak kayu putih, daftarnya panjang. Jika Anda merasa sesak atau batuk, coba masukkan dua tetes ke dalam mangkuk berisi air mendidih, tutup kepala Anda dengan handuk, dan hirup uapnya untuk membersihkan sinus dan mengeluarkan lendir yang menumpuk. Saat menghadapi brain fog atau kurang fokus, tambahkan lima tetes ke diffuser dan biarkan aromanya memenuhi ruangan Anda. Karena minyak dapat membantu membersihkan saluran udara dan memungkinkan lebih banyak oksigen masuk ke paru-paru, hal ini dapat membantu meningkatkan kejernihan mental dan tingkat energi.

Anda bahkan dapat menambahkan satu tetes ke sampo Anda untuk merangsang kulit kepala dan mencegah ketombe. Dan terakhir, untuk otot yang sakit, campurkan minyak kayu putih dengan minyak pembawa seperti jojoba, almond, zaitun, atau bunga matahari, lalu gosokkan ke titik nyeri. Galper merekomendasikan penggunaan 3 tetes minyak kayu putih ke satu sendok makan minyak pembawa, saat menggunakannya pada kulit Anda.

Ada beberapa spesies pohon Eucalyptus berbeda yang masing-masing menghasilkan minyak esensial eukaliptus yang beraroma berbeda. Mengenai manfaat minyak kayu putih, Galper merekomendasikan untuk memilih eucalyptus globulus atau eucalyptus radiata, yang seringkali paling tersedia. Spesies eukaliptus globulus cenderung lebih kuat dan berbau obat, sedangkan eukaliptus radiata sedikit lebih lembut dan lebih manis. Dia juga memperingatkan agar tidak mengoleskan minyak langsung ke kulit atau menggunakannya pada anak di bawah lima tahun, orang tua, atau mereka yang menderita asma atau komplikasi kekebalan.