Kylie Jenner Ungkap Rutinitas Kebugarannya, Tak Suka ke Gym dan Menjauhi Daging

TEMPO.CO, Jakarta - Kylie Jenner menjadikan kesehatan dan kebugarannya sebagai prioritas di 2021. Meski demikian, dia tak beralih ke program diet atau olahraga mahal. Rutinitasnya sederhana dan yang terpenting, dia tetap kenyang, fokus, dan bugar.

Dilansir dari eatthis.com, Senin, 29 Maret 2021, inilah diet dan olahraga yang dijalani bintang reality show Keeping Up with The Kardashians itu.

1. Menghindari daging merah

Dia mulai mengadopsi pola makan nabati atau plant-based diet seperti yang dijalani kakaknya, Kim Kardashian. Dalam unggahan di Instagram Stories pada 28 Maret 2021, Jenner mengungkapkan makan malam brokoli yang dimasak, ubi jalar, dan quinoa. "Benar-benar berusaha untuk tidak makan daging jadi ini makan malam kecilku," tulis dia di unggahan itu.

2. Berlari

Rencana latihan Jenner tidak melibatkan sesi pelatihan pribadi yang mahal, melainkan cukup santai. Pada 28 Maret, Jenner mengunggah foto latihannya, yaitu lari / berjalan 3,5 mil, di Instagram Stories-nya. "Minggu kecil yang lucu" tulis dia.

Baca juga: Kylie Jenner Merias Kourtney Kardashian Sambil Curi Ilmu Parenting

3. Dia berolahraga di rumah

Berlari bukan satu-satunya latihan yang bikin dia bugar. Pendiri Kylie Cosmetics itu mengungkapkan dia memilih meninggalkan gym demi melakukan rutinitas pengencangan tubuh di rumah. Pada 2020, dia mengatakan kepada Harper's Bazaar bahwa dia tidak menikmati olahraga di gym.

"Saya lebih suka latihan di lantai kamar saya mencari, seperti, Google atau Pinterest dan melakukan abs (otot perut), lunge, squat, semua hal yang bagus itu."

4. Menghindari makan tengah malam

Dulu, Kylie suka makan burger In-N-Out hingga keripik Fritos, tapi kini dia mencoba menghindari makan larut malam. Jadi, bagaimana dia melawan keinginan ngemil junk food tengah malam?

"Saya menghindari ngidam larut malam karena saya mengunci diri di kamar tidur dan menyalakan TV — saya merasa sangat nyaman — dan saya mengiris apel di samping tempat tidur saya," katanya kepada Harper's Bazaar.

"Karena saya sangat nyaman, saya malas pergi ke dapur. Jadi satu-satunya pilihan saya adalah apel ini," kata Kylie Jenner.