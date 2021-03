Amy Schumer Pakai Gaun Pesta dengan saat Disuntik Vaksin Covid-19

Amy Schumer mengikuti jejak Dolly Parton saat mendapat suntikan vaksin Covid-19. Dia mengenakan dress dengan cut out di bagian lengan. Instagram.com/@amyschumer

TEMPO.CO, Jakarta - Amy Schumer mendapatkan vaksin COVID-19 akhir pekan ini - dan dia tampil dengan modis. Komedian itu membagikan video di Instagram, Senin, 29 Maret 2021, di mana dia terlihat mengemudi ke tempat vaksinasi sambil menyanyikan "How Will I Know" dari Whitney Houston.

Untuk kesempatan itu, dia memasangkan legging hitam dan sepatu kets dengan gaun pesta lengan panjang berwarna emas. Salah satu lengannya memiliki lubang di lengan di bawah bahunya, sehingga memudahkan perawat untuk memberinya vaksin.

Schumer tampaknya mengambil isyarat gaya dari Dolly Parton, yang sebelumnya mengenakan sweter berkilau dengan potongan bahu untuk menerima vaksinnya pada awal Maret.

Namun dalam caption postingan Instagram-nya, Schumer menjelaskan bahwa pakaiannya juga menguntungkan yayasan amal Pencils4Kids.org. Situs web organisasi tersebut mengatakan bahwa itu adalah organisasi nirlaba yang menyumbangkan perlengkapan sekolah kepada siswa di pedesaan Jamaika, seperti dilansir dari laman Insider.

Schumer menulis bahwa setiap orang yang mengambil foto diri mereka sendiri berpakaian untuk mendapat suntikan vaksin COVID-19 dan menggunakan tagar "#downtogown" akan disumbangkan ke organisasi. "Terima kasih para pahlawan," lanjutnya. "Anda tidak mementingkan diri sendiri dan kemanusiaan Anda menginspirasi kami semua. Saya mencintai Anda, New York, dan semua orang yang bekerja di situs ini."

Saat berada di janji temu, Schumer meluangkan waktu untuk berbicara dengan orang lain di ruangan itu dan memberikan rutinitas komedi singkat. "Saya hanya ingin menghibur beberapa pekerja di sini selama 15 menit kami," kata Schumer dalam videonya. "Tapi saya minta maaf jika Anda akan menggunakan ini sebagai waktu untuk bermeditasi. Saya tahu beberapa orang takut mendapatkan vaksin, tapi saya tidak peduli apa yang ada di sana."

Komedian itu juga berbagi humor dalam keterangan unggahannya, di mana dia berterima kasih kepada semua orang pemberani di bidang medis. "Tapi lebih dari mereka, saya ingin berteriak kepada saya," lanjut Amy Schumer. "Aku luar biasa. Aku mencintai orang-orang New York. Bahkan yang menyebalkan. Senang melihat mereka semua. Aku merasa bersemangat dan penuh harapan. Kuharap kau juga."

