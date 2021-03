Sharon Stone Dapat Implan Payudara Lebih Besar Usai Operasi Tumor

TEMPO.CO, Jakarta - Sharon Stone mengatakan bahwa seorang ahli bedah plastik memberinya implan payudara yang lebih besar tanpa persetujuannya, mengatakan kepadanya bahwa implan tersebut akan lebih baik di tubuhnya. Aktris Basic Instinct igu menjelaskan dalam memoarnya, The Beauty of Living Twice, bahwa dia menjalani operasi rekonstruksi payudara untuk memperbaiki dadanya setelah dokter harus mengangkat tumor jinak yang lebih besar dari payudaranya, pada tahun 2001 .

Tetapi ketika Stone bangun dari operasi rekonstruksi, dia menemukan bahwa ahli bedah memberikan implan payudaranya yang besar, The Times melaporkan dalam sebuah wawancara dengan aktris tersebut.

"Ketika saya tidak dibalut, saya menemukan bahwa saya memiliki payudara yang lebih besar seukuran cup penuh, yang katanya 'lebih baik dengan ukuran pinggul Anda'" kata aktris 63 tahun itu, seperti dilansir dari laman People. "Dia telah mengubah tubuh saya tanpa sepengetahuan atau persetujuan saya." Dan ketika Stone menanyai ahli bedahnya tentang ukuran payudaranya, dokter itu berkata dia akan terlihat lebih baik dengan payudara yang lebih besar dan lebih baik.

Stone juga menulis dalam memoarnya, pada 30 Maret, tentang stroke dan pendarahan otak yang dia alami pada 2001, pada usia 43. Berbicara tentang ketakutan kesehatan yang mengerikan dengan Willie Geist pada Sunday Today, Stone mengatakan bahwa dia terbaring di ranjang rumah sakit saat seorang dokter memberitahunya bahwa dia hampir mati.

"Ruangan itu sangat sunyi," katanya. "Ketika ruangan begitu sunyi dan tidak ada orang yang berlarian mencoba untuk memperbaikimu, saat itulah kamu menyadari betapa dekat dengan kematian dan betapa seriusnya segalanya."

Stone pulih dan mengambil istirahat dua tahun dari akting saat dia memulihkan kesehatannya, tetapi dalam wawancara 2019 dengan Variety dia mengatakan bahwa stroke menghambat kariernya. Dari puncak kariernya dengan Basic Instinct tahun 1992 dan Casino 1995 lalu berjuang untuk mencari pekerjaan selama tujuh tahun, sementara juga kehilangan hak asuh utama atas putra angkatnya Roan.

"Orang-orang memperlakukan saya dengan cara yang sangat tidak baik," kata Stone. "Dari wanita lain dalam bisnis saya sendiri hingga hakim wanita yang menangani kasus hak asuh saya, saya rasa tidak ada yang mengerti betapa berbahayanya stroke bagi wanita dan apa yang diperlukan untuk pulih."

"Saya harus mengembalikan rumah saya. Saya kehilangan semua yang saya miliki. Saya kehilangan tempat dalam bisnis," lanjutnya. "Aku seperti bintang film terpanas, tahu? Sepertinya Nona Putri Diana dan aku sangat terkenal, dan dia meninggal dan aku terserang stroke. Dan kami dilupakan."

Sharon Stone sejak itu berdamai dengan Roan, yang sekarang berusia 20 tahun, dan tinggal bersama dia dan kedua putranya, yang kemudian dia adopsi, Laird 15 tahun dan Quinn, 14 tahun.

