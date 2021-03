Resep Korean Beef Bowl Ala Farah Quinn, Menu Ringkas Kurang dari 15 Menit

Farah Quinn membagikan resep Korean Beef Bowl buatannya, yang mudah dan cepat. Tangkapan layar Youtube Farah Quinn Official

TEMPO.CO, Jakarta - Kebanyakan ibu ingin menyiapkan menu masakan yang simpel dan cepat namun tetap bergizi untuk keluarga. Belum lagi Anda masih harus menyelesaikan pekerjaan lainnya. Nah, Anda bisa mencoba resep Korean Beef Bowl ala Farah Quinn. Dia membagikan reseo favoritnya itu vlog Youtube-nya, Minggu 28 Maret 2021.

“(Masakan) ini bisa untuk makan siang atau makan malam, mudah sekali, yang kita bikin adalah Korean Beef, resep ini favorit saya kalau lagi buru-buru,” ujarnya dalam vlog itu. Cara membuat resep ini pun tak kurang dari 15 menit. Tertarik untuk mencobanya? Beriku ini resep dan cara membuat Korean Beef Bowl ala Farah Quinn.

Resep Korean Beef Bowl

Bahan-bahan:

- 500 gram daging giling

- 2 batang daun bawang iris tipis

- 3 siung bawang putih cincang

- 2 sendok teh jahe cincang atau parut

- 1 sendok makan minya sayur

- 1-2 sendok makan brown sugar

- 2-3 sendok makan kecap asin

- 2 sendok teh minyak wijen

- wijen sangrai untuk taburan

- 1 sendok makan cuka beras

- seaweed untuk hiasan

- ½ sendok teh garam

- ¼ sendok teh lada

Cara membuat:

1. Panaskan wajan lalu tuangkan minyak sayur, bawang putih cincang dan jahe. Tumis sampai harus, tapi jangan sampai gosong. “Sangat penting kalau kecokelatan agak gosong dan agak pahit,” ujar Farah.

2. Masukkan daging cincang, tumis sebentar. Bumbui dengan kecap asin, cuka beras, brown sugar. Tumis sampai daging matang. “Ini nanti makannya pakai nasi putih, kalau mau bisa tambahkan sayuran, kadang kalau buru-buru saya kukus brokoli,” tambahnya.

3. Tambahkan sebagian irisan daun bawang, sisakan untuk taburan setelah matang. Lalu, tambahan minyak wijen, aduk rata, tambahkan gara, dan lada.

4. Setelah daging matang warnanya berubah menjadi kecokelatan. Sajikan di atas satu mangkuk nasi putih. “Biasanya langsung tauh di atasnya, kaya beef bowl, lalu masukkan daun bawang lagi di atasnya, wijen sangrai, terakhir seaweed untuk hiasan,” ujar Farah Quinn menyelesaikan resep buatannya. "This is it, Korean Beef Bowl yang cepat, muda tapi tetap delicious."