Kate Middleton Bikin Buku Fotografi Isinya Kenangan Kehidupan Pandemi Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton mengumumkan penerbitan buku baru dari proyek fotonya yang berharga yang membantu mengabadikan kehidupan Inggris saat negara itu menjalani lockdown dan menghadapi pandemi virus corona.

Hold Still: A Portrait of Our Nation pada tahun 2020 akan menyatukan 100 potret terakhir Hold Still, serta cerita yang menyertai gambar bergerak.

"Ketika kita melihat kembali pandemi COVID-19 dalam beberapa dekade mendatang, kita akan memikirkan tantangan yang kita semua hadapi - orang yang kita cintai yang hilang, isolasi yang berkepanjangan dari keluarga dan teman kita, dan ketegangan yang ditimpakan pada pekerja kunci kita," Kate menulis di kata pengantar buku itu, menjelaskan mengapa proyek itu begitu penting baginya. "Tapi kami juga akan mengingat hal-hal positif: tindakan kebaikan yang luar biasa, para penolong dan pahlawan yang muncul dari semua lapisan masyarakat, dan bagaimana bersama-sama kami beradaptasi dengan normal baru."

Duchess of Cambridge itu mengambahkan melalui Hold Still, ia ingin menggunakan kekuatan fotografi untuk membuat rekaman abadi tentang apa yang kita semua alami, untuk menangkap cerita individu dan mendokumentasikan momen penting bagi keluarga dan komunitas saat kita hidup melalui pandemi.

"Saya berharap 100 gambar terakhir menampilkan pengalaman dan emosi yang ditanggung selama momen luar biasa dalam sejarah ini, memberikan penghormatan atas upaya menakjubkan dari semua orang yang telah bekerja untuk melindungi orang-orang di sekitar mereka, dan memberikan ruang bagi kita untuk berhenti sejenak dan merenung pada periode yang tak tertandingi ini," ujarnya seperti dilansir dari laman People.

Selain itu, buku ini akan memasukkan sorotan dari pameran fotografi, dengan beberapa fotonya dipamerkan di papan di ruang publik di Inggris Raya. Buku baru ini akan tersedia secara online dan di toko-toko buku Inggris mulai 7 Mei - tepat satu tahun setelah proyek fotografi diluncurkan pertama kali. Hasil penjualan akan sumbangkan untuk Mind, donasi kesehatan mental, yang telah lama didukung Kate dan suaminya Pangeran William, serta National Portrait Gallery.

"Tanggapan publik terhadap Hold Still, yang dipelopori oleh Pelindung kami, Yang Mulia, The Duchess of Cambridge, sangat fenomenal. Foto-foto yang dikirimkan telah membantu menciptakan potret kehidupan yang menyatukan dan katarsis dalam penguncian. Kami merasa terhormat memiliki dapat membagikan pilihan foto-foto ini dengan bangsa, pertama melalui pameran online dan komunitas dan sekarang melalui publikasi baru ini," kata Dr Nicholas Cullinan, Direktur Galeri Potret Nasional, dalam sebuah pernyataan.

"Pandemi virus korona adalah keadaan darurat kesehatan mental dan juga fisik. Kehilangan nyawa yang menghancurkan, dampak penguncian, dan resesi apa pun yang ada di depan berarti tidak pernah ada waktu yang lebih penting untuk memprioritaskan kesehatan mental kita," tambahnya. Paul Farmer, Kepala Eksekutif Mind mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang mengirimkan potret untuk menceritakan kisah pandemi yang begitu menyentuh dan sangat manusiawi."

Inisiatif fotografi Hold Still dimulai pada Mei 2020 dan berpuncak pada pameran online beberapa gambar terbaik. Foto staf rumah sakit menangani pengalaman paling menantang dalam kehidupan kerja mereka, keluarga mengatasi homeschooling dan orang-orang mengunjungi kerabat di rumah perawatan atau berkomunikasi melalui jendela dengan orang yang mereka cintai ada di antara gambar.

Pada bulan Oktober, dia mengajak suaminya Pangeran William untuk melihat beberapa gambar yang dipasang di papan iklan besar di sekitar London. Mereka juga mengunjungi dua situs dalam sebuah tamasya yang mengejutkan untuk memamerkan proyek fotonya yang terkunci. Di Waterloo, mereka bertemu Sami Massalami Mohammed Elmassalami Ayad, seorang sukarelawan di Food Hub komunitas di Hackney yang merupakan subjek potret - berjudul "Sami" oleh Grey Hutton - ditampilkan di situs.

Pada pajangan publik lainnya, salah satu gambar dari pameran, yang dijalankan bersama National Portrait Gallery, dijadikan mural raksasa di Manchester. Lukisan dinding tersebut menunjukkan pekerja garis depan Melanie dengan perlengkapan medis lengkap, termasuk masker wajah, kacamata, sarung tangan, dan lulur saat dia melihat ke kamera. Foto tersebut diambil oleh seorang rekannya, Johannah Churchill pada Maret lalu.

Hold Still mengundang orang-orang dari segala usia untuk mengirimkan potret yang mereka ambil selama lockdown dalam upaya untuk menangkap kisah orang-orang pada saat yang unik dan menantang ini.

"Kami semua dikejutkan oleh beberapa gambar luar biasa yang telah kami lihat yang telah memberi kami wawasan tentang pengalaman dan cerita orang-orang di seluruh negeri," kata Kate Middleton, dalam sebuah pernyataan pada saat itu. "Beberapa gambar yang sangat menyedihkan menunjukkan tragedi kemanusiaan dari pandemi ini dan gambar menggembirakan lainnya yang menunjukkan orang-orang berkumpul untuk mendukung mereka yang lebih rentan."