Mandy Moore Mengalami Penurunan Trombosit sejak Hamil hingga Melahirkan

TEMPO.CO, Jakarta - Mandi Moore mengalami penurunan jumlah trombosit yang cukup mengkhawatirkan setelah melahirkan putranya, August Harrison pada Februari 2021.

Penyanyi 36 tahun itu menjalani terapi di ahli hematologi untuk mengembalikan kondisinya.

"Kembali ke ahli hematologi untuk melihat apakah trombosit saya naik sejak melahirkan," tulis bintang This Is Us di samping gambar, pada Jumat, 26 Maret 2021.

Dalam postingan selanjutnya, Moore berpose dari dalam mobilnya dan membagikan kabar terbaru tentang kesehatannya.

"Trombosit meningkat, tapi masih belum bagus. Saya sedang dalam misi untuk melakukan apa pun yang saya bisa untuk membawanya ke tempat yang kokoh sehingga saya tidak perlu bertanya-tanya atau khawatir kalau hamil lagi," tulisnya.

Moore juga mencatat bahwa dia harus menunggu beberapa bulan lagi untuk benar-benar memastikan bahwa itu Idiopatik Thrombocytopenic Purpura atau ITP dan bukan trombositopenia gestasional. Dia lalu bertanya kepada pengikutnya cara menangani kondisi ini.

Moore dan suaminya, Taylor Goldsmith, menyambut anak pertama mereka pada 20 Februari. Moore mengumumkan kelahiran putranya dengan postingan Instagram yang manis.

"Gus ada di sini ," tulisnya di caption. "Anak manis kami, August Harrison Goldsmith. Dia tepat waktu dan tiba tepat pada waktunya, sangat menyenangkan orang tuanya."

Goldsmith, 35, juga membagikan foto dan caption yang sama dengan istrinya beberapa hari kemudian.

Baca juga: Mandy Moore Iri pada Ibu yang Bisa Melahirkan Normal di Rumah

Menjelang kelahiran putranya, Moore mengungkapkan bahwa dia harus membuat beberapa perubahan pada rencana kelahirannya setelah mengetahui bahwa jumlah trombositnya telah turun selama hamil.

"Pemeriksaan trombosit mingguan di ahli hematologi," tulis Moore di atas foto dirinya pada awal Februari. "Trombosit saya turun secara eksponensial selama kehamilan dan sayangnya mengubah 'rencana' kelahiran saya. Adakah orang hamil lain mengalami hal yang sama?? "

Meskipun penurunan jumlah trombosit selama kehamilan adalah normal, jika turun di bawah kisaran normal dikenal sebagai kondisi yang disebut trombositopenia gestasional. Menurut American College of Obstetricians and Gynecologists, kondisi ini umum terjadi antara tujuh dan 10 persen kehamilan saat persalinan.

Mandy Moore mengumumkan kehamilannya September lalu dan beberapa kali mengungkapkan tentang kesulitan trimester pertama dan masalah kesuburannya.