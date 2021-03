Hilary Duff Melahirkan Anak Ketiga dengan Water Birth di Rumah

TEMPO.CO, Jakarta - Hilary Duff melahirkan anak ketiganya pada Rabu, 24 Maret 2021. Dia mengumumkannya secara halus dalam sebuah unggahan di Instagram pada Jumat, 26 Maret 2021, dengan membagikan foto anak pertamanya yang kini sudah menjadi kakak.

Sehari setelahnya, bintang Lizzie Mcguire itu berbagi tentang detail persalinannya lewat foto hitam putih.

"Mae James Bair - We LOVE you beauty 3-24-21," tulisnya di Instagram.

Foto tersebut menunjukkan Duff sedang berada di rumah di dalam kolam renang karet. Di sisinya ada anak perempuan Banks Violet, 2, yang membantu ibunya menggendong bayi yang baru lahir; Luca Cruz, putra Duff yang kini berusia 9 tahun dari pernikahan dengan Mike Comrie; serta Matthew Koma, suaminya saat ini.

Seperti anak keduanya, Hilary melahirkan putri keduanya di rumahnya di Los Angeles melalui water birth. Pada 2018, Hilary memberikan detail tentang kelahiran Banks dan akhirnya membagikan video persalinan di rumah lewat media sosial.

Setelah kehadiran Banks, dia menjelaskan alasannya untuk melahirkan di air di rumah. "Saya berpikir ingin mendapatkan pengalaman penuh tentang apa artinya melahirkan bayi ke dunia dan betapa luar biasanya tubuh kita,” kata Duff.

Duff melahirkan anak pertamanya, Luca, di rumah sakit dengan epidural tetapi kini berubah pikiran. “Tubuh saya memberi saya anak kecil yang luar biasa ini dan sekarang saya bisa memiliki anak perempuan ini, saya ingin mengalaminya sepenuhnya."

Ide melahirkan di rumah muncul setelah dia menonton film dokumenter The Business of Being Born. Dia ingin proses persalinan yang alami dan bebas obat-obatan, dan hal itu didukung oleh suaminya.

Untuk persalinan pertamanya di rumah, dia dibantu tiga bidan dan seorang doula. Dan itu tampaknya terulang kembali pada anak ketiga.

Water birth merupakan proses persalinan di bak air hangat yang biasanya dilakukan di rumah. Meski tanpa obat atau epidural, persalinan dalam air hangat disebut memberikan kenyamanan lebih selama kontraksi.

Namun, tak semua perempuan bisa menjalani water birth, termasuk pengidap diabetes gestasional, preeklamsia, makrosomia, hambatan pertumbuhan intrauterine, dan prematuritas.

Desember lalu, Hilary Duff mengungkapkan persiapan persalinannya termasuk alasan dia merahasiakan jenis kelamin anak sampai bayi itu lahir. Pada Februari, dia mewarnai rambutnya jadi biru dan menegaskan bahwa warna itu tak ada hubungannya dengan jenis kelamin anak.

PEOPLE | THE SUN